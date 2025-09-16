El Cid, de nuevo al natural

La octava de feria de Albacete dejó para el recuerdo una gran faena al natural de El Cid, malograda con la espada, el talón de Aquiles durante su carrera, una tarde en la que La Quinta lidió tres toros extraordinarios, Molina se llevó un trofeo y Alejandro Peñaranda, por su parte, se fue de vacío.

La efervescente actividad taurina del mes de septiembre aboca, con frecuencia, a las sustituciones. En Albacete ayer El Cid asumió la vacante de Fernando Adrián, herido en Tovar de Venezuela.

El de Salteras apenas pudo esbozar el toreo debido a la insulsa condición del que abrió plaza. Si acaso algún pasaje muy aislado al natural. En el cuarto el panorama cambió.

A pesar de la condición abanta del inicio, el de La Quinta rompió a bueno en la muleta, sobre todo por el pitón izquierdo, lado por el que El Cid lo cuajó a placer, con ese trazo largo y bajo tan propio de su tauromaquia. Una faena exquisita no exenta de cierta polémica con la banda de música –menor porque lo importante es siempre el toreo– que se resistió a acompañar el trasteo del sevillano.

No obstante, eso, una vez más, no fue lo peor, sino el fallo a espadas. Un pinchazo precedió a la estocada desprendida con la que despenó al magnífico Hurón, que así se llamaba el toro, para el que se pidió, tímidamente, la vuelta al ruedo. El Cid paseó una oreja, pero fue faena de dos, sin duda.

Molina llenó el escenario nada más recibir a la verónica al manejable segundo, aunque le faltó oponente. El de La Quinta fue noble pero le faltó vida para que aquello llegara arriba. Por los dos pitones hubo firmeza y compostura, si bien el trasteo fue a menos. El buen uso de la espada fue clave para que en los tendidos se pidiera, y concediera, un trofeo.

Como lo habría sido para que el albaceteño hubiera ganado el derecho a salir por la puerta grande después de cuajar al encastado quinto, un ejemplar con el que Molina realizó lo más destacado con la mano derecha, después de un inicio algo atacado, tras el cuál el acople entre torero y toro se armonizó, primando la templanza. Un nuevo triunfo que se le esfumó por los aceros, llegando a escuchar un aviso.

El tercero, toro fino y bien hecho de La Quinta, tuvo calidad, y el debutante Alejandro Peñaranda fundamentó su trasteo en el pitón derecho, vertiente por la que hubo encaje y buen gusto, acoplándose el conquense a la lenta acometida de su antagonista, surgiendo derechazos mecidos, aunque el trasteo decayó un tanto en el tramo final. Además, marró con el descabello, volando la opción de puntuar.

Las enclasadas embestidas en el capote del sexto, replicadas con elegancia por Peñaranda, auguraron cante grande. No fue tal, ya que el de La Quinta se apagó impidiendo opción alguna de triunfo.