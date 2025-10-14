El Cid fue operado de una cornada interna tras el festival de Sevilla

El primer novillo de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Espartaco, desarrolló un extraño comportamiento desde su salida de chiqueros, pasando en el capote que manejaba Manuel Jesús El Cid completamente desentendido, con síntomas de estar reparado de la vista. En uno de los lances, durante el primer tercio, el diestro de Salteras fue alcanzado de lleno sufriendo una fortísima voltereta de la que se levantó sin aspavientos para continuar la lidia.

Pero Manuel iba herido. Después de dar muerte al astado pasó a la enfermería y no pudo recibir el brindis coral que dedicó Manolo Vázquez a todos los actuantes. El primer parte facultativo, que calificaba el percance de "menos grave" se señalaba que el torero sufría una contusión costal derecha sin que se apreciasen signos de fractura. También se advertía de una tumoración en la cara interna muslo izquierdo compatible con cornada interna añadiendo que tendría que ser trasladado al Viamed-Santa Ángela de la Cruz para una exploración más detenida.

En el centro hospitalario se confirmaría esa cornada interna obligando a intervenir quirúrgicamente al torero. El cirujano jefe de la enfermería de la plaza de la Maestranza, Octavio Mulet, se desplazó hasta la clínica Viamed para dirigir esa operción en la cara interna del muslo derecho de unos cinco centímetros de trayectoria. Hubo que limpiar el hematoma y limpiar los planos de unaherida. El torero quedó ingresado y en observación