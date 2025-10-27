El Club Taurino de Sevilla premió a la Fundación de Estudios Taurinos

El Club Taurino de Sevilla ha entregado su I Premio Al Silencio la Fundación de Estudios Taurinos, siendo recogido por su presidenta, la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Fátima Halcón Álvarez-Ossorio. La entrega del premio se celebró el pasado viernes en los salones del Club Náutico de Sevilla con la asistencia de los socios de la tertulia, distintos miembros de la junta del Patronato de la Fundación y Salvador Linares y Medina, diputado de Plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

La institución, patrocinada por la Real Maestranza de Sevilla, se creó en el año 1989 y desde sus comienzos ha estado especialmente vinculada al mundo universitario. Desde 1993 editan la Revista de Estudios Taurinos, abordando el análisis del arte de la Tauromaquia desde diferentes perspectivas con sentido académico y científico.

"Tanto la revista como la colección Tauromaquias, que edita la Fundación, requieren de un estudio minucioso, para profundizar en los orígenes y en las diferentes manifestaciones socio-culturales" ha destacado el Club Taurino de Sevilla en una nota de prensa glosando la "alta categoría intelectual" de unas publicaciones que definen como "un referente en la ciudad". Este mismo jueves, día 30 de octubre, está prevista la presentación del número 56 de la citada revista. "Igualmente, es digno destacar la organización continua de seminarios, exposiciones y diferentes encuentros con diversas instituciones, siempre a favor de la difusión cultural de la Tauromaquia", destaca la misma nota

El Club Taurino de Sevilla inició sus actividades en coincidencia con la Feria de San Miguel de 2024 estableciendo el clásico y muy taurino restaurante Las Piletas como sede social y marco de sus actos. La entidad anunció entonces la creación de este premio anual, a partir de la temporada 2025, denominado Al Silencio destinado a premiar “a aquellas personas, instituciones o bien efemérides que han hecho y siguen haciendo grandes aportes a este arte con gran esfuerzo y, en ocasiones, callada repercusión”. En ese momento fue convocado un concurso de pintura para materializar dicho galardón que ganó el artista plástico manchego Álvaro Ramos Golderos con la obra titulada Silla y Silencio, un óleo y acrílico sobre lienzo que retrata al mítico diestro Rafael El Gallo comenzando una faena sentado en una silla. El artista asistió al acto y explicó los pormenores de su obra