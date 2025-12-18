Cristina Sánchez, pregonera taurina de la Tertulia 'Los 13'

La torera madrileña Cristina Sánchez será la encargada de prologar literariamente la Feria de Sevilla en la Fundación Caja Rural del Sur.

La matadora de toros madrileña Cristina Sánchez ha sido designada pregonera de la Tertulia Taurina Los 13. El acto, que alcanza la XXXVII edición, será presentado por el también matador de toros Joselu de la Macarena, pregonero en 2025.

Se trata de una edición especial, ya que en 2026 se cumplen 50 años de la fundación de esta histórica tertulia sevillana. Por ello, y por todos los méritos que atesora su carrera profesional, la Tertulia Taurina Los 13, reunida en la Bodega Reyes de Antonio Romero de la calle Arfe, decidió su nombramiento por unanimidad.

Se da la circunstancia de que en el año 1995 fue proclamada como mejor novillera de la temporada en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, cumpliéndose 30 años de la entrega del galardón, hecho que recuerdan con mucho cariño algunos de los socios que aún hoy continúan formando parte.

El acto tendrá lugar el próximo martes 7 de abril, a las 20:30h. en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur (c/ Murillo, 2) y la entrada será libre hasta completar aforo.

La Tertulia Los 13, presidida por Carlos Javier Trejo Galván, es una de las entidades taurinas de mayor prestigio de la capital hispalense. Con esa antigüedad que ya roza el medio siglo, la entidad permanece fiel a su vocación de fomento y difusión de la fiesta de los toros.

La tertulia vivió un profundo proceso de renovación en otoño de 2024 con la incorporación de savia nueva y una profunda remodelación de su cuadro directivo. Cada año premia al novillero con picadores más destacado de la temporada en la plaza de toros de Sevilla, una distinción que en la última campaña ha recaído en Fabio Jiménez. De la misma forma organiza cada año este pregón que se ha convertido en una de las antesalas más clásicas del ciclo continuado de festejos en la plaza de la Maestranza.