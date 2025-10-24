La tertulia Los 13 concede su premio anual a Fabio Jiménez

La Tertulia Taurina Los 13, que concede el premio que distingue al novillero más destacado de cada temporada en la plaza de la Maestranza, ha decidido otorgar el galardón correspondiente a la temporada 2025, en su XXXII edición, al novillero riojano Fabio Jiménez después de reunirse para tal fin en su sede habitual, la Bodeguita Reyes de Antonio Romero.

El jurado, encabezado por el aficionado Carlos Javier Trejo Galván, está formado por los propios componentes de la veterana tertulia que con 49 años de vida está cerca de celebrar sus Bodas de Oro. El acta oficial destaca "la clase, el compromiso y la personalidad" de esta joven promesa que ha cuajado una importante temporada culminada con la alternativa el pasado 15 de agosto en su localidad natal de Alfaro, de manos de Diego Urdiales y con Alejandro Talavante como testigo.

El novillero de Alfaro toreó en Sevilla el pasado 27 de junio en el festejo que cerraba el tramo de novilladas con picadores. Su personalidad diferenciada captó la atención de los profesionales y los buenos aficionados. Jiménez, recoge la crónica públicada en Diario de Sevilla, brilló aquella tarde especialmente con su primer novillo de Julio de la Puerta al que lanceó muy bien a la verónica antes de torearle asentado, con aire clásico y excelente corte, aprovechando con temple y entrega sus embestidas noblonas y mortecinas. Gustó especialmente con la mano izquierda, dictando los muletazos de uno en uno en una valiosa labor rematada de una efectiva estocada algo caída que validó la oreja que paseó.

Mario Triana (1978) fue el primer diestro en recibir el galardón, que representa la Puerta de Toriles del coso del Baratillo. Desde entonces, la nómina de triunfadores es bastante amplia: Pepe Luis Vázquez (1979), Curro Duran (1981), Lucio Sandín (1983), Emilio Oliva (1984), Fernando Cepeda (1986), Domingo Valderrama (1988), Julio Aparicio (1989), Manuel Caballero (1990), Joaquín Díaz (1991), Pedrito de Portugal (1993), Vicente Barrera (1994), Cristina Sánchez (1995), Luis Mariscal (1996), El Juli (1998), Manuel Escribano (2002), Jesuli de Torrecera (2003), Salvador Cortés (2004), Oliva Soto (2006), Miguel Ángel Delgado (2007), Esaú Fernández (2010), Gonzalo Caballero (2012), Lama de Góngora (2013), José Garrido (2014), Roca Rey (2015), Daniel García Navarrete (2018), Rafael González (2019), Manuel Perera (2021), Isaac Fonseca (2022) y Curro Durán (2023). En 2024 lo ganó el novillero aragonés Aarón Palacio. Ha quedado desierto en 15 ocasiones.

Unido a la entrega del premio y entre otras actividades, la veterana tertulia de aficionados sevillanos organiza desde 1988 el ya tradicional Pregón Taurino que se celebra el martes de Pascua y que desde el año 2000 tiene lugar en el Ateneo de Sevilla. Por él han desfilado reconocidos aficionados en un evento que forma parte de las vísperas taurinas más genuinas de la temporada taurina sevillana.