La clase de Fabio Jiménez nos permitió olvidar el calor

Concluía este cansino tramo de novilladas picadas en una noche que daba la bienvenida a una nueva ola de calor pero el festejo, con una desigual novillada de Julio de la Puerta de la que se esperaba más, iba a alumbrar la sorpresa de contemplar la clase y la personalidad diferenciada de un novillero de Alfaro que captó la atención de los profesionales y los buenos aficionados.

Ya había mostrado buen corte manejando el capote, especialmente en el templadísimo quite a la verónica. Ese segundo iba a alcanzar al banderillero El Topas, cayendo al suelo a la vez que prendía al torero a la salida del tercer par de banderillas siendo trasladado a la enfermería en brazos de las asistencias. Llevaba cornada. Jiménez lo toreó muy asentado, con aire clásico y excelente corte, aprovechando con temple y entrega las embestidas noblonas pero mortecinas de su enemigo, especialmente con la mano izquierda, dictando los muletazos de uno en uno en una valiosa labor rematada de una efectiva estocada algo caída que validó la oreja.

El segundo llegó a coger al banderillero El Topas que fue operado de una cornada grave. / Arjona-Pagés

Con el quinto, muy vareado de carnes y un punto abecerrado, no iba a poder estirarse de capa. El novillo iba a llegar a la muleta un punto brusco, moviéndose sin clase y entre protestas, con mal estilo. A pesar de todo quiso siempre torearlo bien aunque acabó pasándose de medida llegando a escuchar un aviso.

Jiménez toreó con este sello al segundo de la tarde. / Arjona-Pagés

El novillero charro Valentín Hoyos, que abría cartel, no iba a tener ninguna opción con el primero, manso de solemnidad. Pero le iba a cortar una sorpresiva oreja al cuarto gracias al empeño del público, espoleado por la efectividad de su espada. La verdad es que no había demasiados argumentos para ese trofeo, colofón de una faena con demasiadas desigualdades que no encontró las teclas necesarias para aprovechar la embestida de un animal que se arrancaba de largo pero se frenaba en las cercanías. El bicho lo quería todo de lejos, perdiéndole pasos, buscando el galope para que se desplazará más allá de los embroques. Hoyos no terminó de encontrar del todo ese aire por más que la efectividad del acero le permitiera pasear ese trofeo.

Valentín Hoyos también paseó una oreja del quinto novillo de la noche. / Arjona-Pagés

Cerraba esa terna de debutantes otro novillero salmantino, Cristian González, que seguramente manejó el lote de mayores posibilidades sin lograr igualar su buena actitud con su menor aptitud. El tercero iba a brindarle recorrido, fijeza y ritmo en los inicios de una embestida que, eso sí, duró muy poco. El bonito sexto se iba a desplazar con nobleza en su mulet, volviendo a mostrar tanta voluntad cómo escasez de recursos para potenciar las virtudes de su enemigo.