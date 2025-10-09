David de Miranda, lesionado en Las Rozas, da por finalizada su temporada

El matador de toros David de Miranda se ha visto forzado a dar por finalizada su temporada europea 2025 a consecuencia de la fuerte voltereta sufrida el pasado sábado 4 de octubre durante su actuación en la localidad madrileña de Las Rozas según ha explicado su gabinete de prensa a través de un comunicado.

David de Miranda ha sido atendido de urgencia en la Clínica Falcón de Traumatología y Rehabilitación de Jerez de la Frontera. Las pruebas radiológicas confirmaron un pinzamiento cervical entre las vértebras C3 y C6, por lo que los especialistas han prescrito reposo absoluto. El torero será sometido a una nueva exploración médica dentro de diez días, para valorar su evolución.

Debido a esta lesión, David de Miranda no podrá hacer el paseíllo el próximo 12 de octubre en la feria de Calanda, ni tampoco podrá participar en el III Festival Taurino Benéfico de Guillena, previsto para el sábado 18 de octubre. Su nombre también había sonado para sustituir a Manzanares en Zaragoza.

Pese a este inesperado final, David de Miranda ha querido agradecer públicamente todas las muestras de cariño recibidas por parte de la afición, compañeros y profesionales del mundo del toro. “Ha sido una temporada maravillosa, donde los triunfos han sido muy importantes y he sentido el reconocimiento del público y del sector. Me siento profundamente agradecido por todo” ha declarado el torero desde su domicilio en Trigueros.

Miranda ha sido una de las principales revelaciones de la temporada que está a punto de finalizar. Sus actuaciones más resonantes han sido en la plaza de la Maestranza de Sevilla -ha sido el único matador que ha logrado abrir la Puerta del Príncipe- y en la Feria de Málaga, en una corrida televisada por Canal Sur que otorgó una extraordinaria difusión a su particular e impávido concepto del toreo.