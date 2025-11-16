David de Miranda: la sorpresa llegó de Huelva...

Los premios de la tertulia del Aero, el Hotel Colón y el trofeo Pepe Luis Vázquez de la Fundación Caja Rural del Sur se han fallado en los últimos días con un nombre coincidente: el de David de Miranda. Hace escasas fechas también había recibido el clásico estoque de plata que concede la Diputación de Málaga pero es que el diestro de Trigueros ya se había hecho acreedor de los premios de la Real Maestranza, de los Puerta del Príncipe del Corte Inglés, de los Cabezos de Huelva...

Esta lista de reconocimientos sirve para certificar el impacto de un torero que ha jugado sus mejores cartas para convertirse en la definitiva revelación de la temporada 2025 en su décima temporada como matador de alternativa, con el ambiente intacto en su feudo onubense y dos grandes escollos en su trayectoria: la gravísima lesión medular de 2017 que estuvo a punto de postrarle en una silla de ruedas y el indeseado parón del covid que siguió, precisamente, a aquella puerta grande de Las Ventas que debía haber allanado algunos caminos.

Todo volvió al barbecho con el dichoso bichito: había que poner el contador a cero... Miranda había estado anunciado en Sevilla en 2020, aquella temporada que nunca se celebró. Tuvo que esperar hasta la Feria de Abril de 2024 para poder debutar ante el público sevillano en una corrida que escondía un regalo envenenado: el célebre toroTabarro, marcado con el hierro de Santiago Domecq, que se iba a convertir en uno de los grandes sucesos de aquel ciclo eclipsando la buena faena del propio Miranda que le cortó dos orejas sin el eco deseado.

Tocaba esperar de nuevo. El triguereño había iniciado la temporada el Domingo de Ramos en Madrid antes de pasar por Palos y Mérida. Pero David volvía a figurar en la cartelería del ciclo hispalense en una terna de campanillas que había propiciado el mismísimo Roca Rey, el mismo día que se despedía Cayetano. Aquel Sábado de Farolillos, día 10 de mayo, se iba a lidiar un encierro de El Parralejo que también venía con bola premiada: un excelente ejemplar llamado Hojalatero que le iba a servir para cincelar la mejor faena de su vida y, sobre todo, cambiar definitivamente la moneda. Miranda, que ya había cortado la oreja del tercero, sumaría las dos de ese sexto que le franqueaba de par en par la Puerta del Príncipe y la cosecha, ya contada, de los principales premios de la Feria.

Miranda ha sido el único matador que ha logrado abrir la Puerta del Príncipe en la temporada 2025. / Juan Carlos Vázquez Osuna

La repercusión de aquel triunfo, sin embargo, no iba a ser inmediata. La ausencia de las cámaras de televisión restaron la resonancia que aún estaba por venir. Miranda, cada vez más embalado, iba a salir a hombros de las plazas de Sahagún, Soria, Cabeza la Vaca y La Línea de la Concepción antes de recalar en las orillas de la Vega Larga, esa plaza de la Merced que, un año más, iba a convertir en el patio de su casa. Cortó cuatro orejas a la corrida de Juan Pedro -sustituía a Emilio de Justo- y se llevó otras tres del envío de Torrealta.

Le esperaban dos compromisos menores, saldados con triunfo, en Villanueva de Córdoba y San Roque pero la cita de Málaga, con las cámaras de Canal Sur en directo, iba a colocar la guinda definitiva. El impacto de esa actuación televisada, el despliegue de valor impávido y la comunión exacta de su más genuino concepto con la agresividad de los toros de Victoriano del Río que lidió iban a convertir aquella cita mediterránea en un verdadero acontecimiento. Ya no había dudas: David de Miranda era un hombre a seguir.

A partir de ahí, se desató la cosecha destacando especialmente en su paso por las plazas de Linares y Almería, aprovechando las sustituciones de Morante. Otra suplencia, la de Manzanares, le llevó a pisar de nuevo la plaza de la Maestranza. Hubo cal en su faena, marca de la casa, al segundo, un toro lleno de carencias pero ideal para la particular puesta en escena del torero onubense que no dio la misma medida con el quinto.

Ese mismo día se conocía la ruptura con Pereda -extrañó con varios contratos por cumplir aún y con una temporada a punto de finalizar- y sin solución de continuidad se dejaba ver al día siguiente con Ramón Valencia en el burladero de la empresa. El apoderamiento es un hecho, pendiente del farragoso proceso de la adjuficación del coso sevillano. Pero aún quedaban algunas citas por cumplir. Después de arrasar en Pozoblanco -volviendo a sustituir a Manzanares- el 4 de octubre iba a sufrir una durísima voltereta en la localidad madrileña de Las Rozas que le provocó un pinzamiento cervical. Repuesto, sí ha podido estar presente en Lima supliendo a Morante. Su presencia se multiplicará en las ferias en 2026. Después de la sorpresa llega el reto más complejo: mantenerse.