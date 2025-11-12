David de Miranda también se impone en los premios de la Caja Rural del Sur

El matador de toros onubense David de Miranda ha sido el ganador de la XX edición del premio Pepe Luis Vázquez que concede la Fundación de la Caja Rural del Sur. Los galardones también incluyen un apartado ganadero que ha recaído en la vacada de Juan Pedro Domecq –lidió un gran encierro que incluyó un ejemplar de buena nota global en la Feria de Abril- para distinguir cada año a los principales protagonistas de la temporada taurina en el ámbito de las plazas de Sevilla, Huelva, Málaga, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Córdoba.

Así lo ha fallado este miércoles el jurado de periodistas nombrado por la entidad, que también ha decidido conceder el premio José Luis García Palacios al comunicador y escritor -flamante ganador del Premio Planeta- Juan del Val. La denominación se estrenó en 2019 en memoria del recordado empresario y ganadero onubense, alma de estos galardones que ahora preside su hijo José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, que quiso recordar de una forma especial en el transcurso de las deliberaciones al ganadero onubense Manuel Ángel Millares, recientemente fallecido.

Pero el principal protagonista fue David de Miranda. En la deliberación del jurado pesó la Puerta del Príncipe conseguida en la pasada Feria de Abril, su paso triunfal por las Colombinas de Huelva y el impacto de la actuación televisada desde la plaza de toros de Málaga que le dio a conocer al gran público.

Siguiendo la costumbre habitual los premios serán entregados en la tarde del Lunes de Pascua, día 6 de abril, en la sede sevillana de la Fundación Caja Rural del Sur. En el mismo acto se presentará la publicación anual Maestranza, que resume y analiza los festejos celebrados la temporada anterior en las plazas objeto de estos trofeos. La publicación, que alcanzará su XXVIII edición, está coordinada por el veterano informador taurino Carlos Crivell Charneco.