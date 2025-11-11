David de Miranda gana el 'Memorial Manolo Vázquez' del Aero

El torero choquero fue el único que ha abierto la Puerta del Príncipe en la temporada 2025.

El diestro onubense David de Miranda se ha hecho acreedor del XIX trofeo ‘Memorial Manolo Vázquez’ que concede la tertulia taurina del Real Club de Andalucía, el tradicional casino del Aero de la capital hispalense. El trofeo que recibirá el matador sevillano es una estatuilla del recordado escultor e imaginero Luis Álvarez Duarte que reproduce un conocido busto que conserva la familia de Manolo Vázquez.

Este galardón fue creado para evocar el legado taurino del recordado maestro de San Bernardo y premiar el suceso más destacado de la temporada en el coso del Baratillo. El jurado, que preside Manuel Vázquez Gago, ha otorgado el premio por unanimidad valorando “su excelente actuación en la pasada Feria de Abril, que fue premiada con tres orejas y le permitió salir a hombros por la Puerta del Príncipe".

Los miembros de la tertulia del Aero en el transcurso del almuerzo de deliberación. / M.G.

El reconocimiento, en cualquier caso, se suma a los numerosos galardones que está cosechando el diestro de Trigueros en una temporada, la de 2025, en la que se ha convertido en torero revelación y ha sumado importantes triunfos en plazas como la propia Sevilla, Huelva o Linares pero, especialmente, en la corrida televisada de la feria de Málaga que le dio a conocer al gran público.

La XIX edición de este trofeo ‘Memorial Manolo Vázquez’ será entregado el próximo año en la sede del Real Club de Andalucía antes del comienzo de la temporada taurina sevillana. En sus dieciocho ediciones anteriores resultaron distinguidos los matadores de toros Enrique Ponce, César Rincón, José María Manzanares, Julián López El Juli -dos veces consecutivas-, el toro Arrojado de Núñez del Cuvillo, el novillero Lama de Góngora, los ganaderos Antonio y Eduardo Miura además de los diestros Pepe Moral, Eduardo Dávila Miura, Antonio Ferrera, Juan José Padilla, Pablo Aguado y Juan Ortega y especialmente Morante de la Puebla que ha llegado a alzar la estatuilla en cuatro ocasiones.