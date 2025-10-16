Este domingo se dirime la final de la Liga Nacional de Novilladas en Sanlúcar de Barrameda

La plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda acoge este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas la Final de la Liga Nacional de Novilladas. La ganadería protagonista para este acontecimiento es la de Fuente Ymbro. El evento, que reúne a los cinco triunfadores de los respectivos circuitos regionales, se celebra en el coqueto coso de El Pino por segundo año consecutivo. Será retransmitido por las cadenas autonómicas de Canal Sur TV, À Punt Mèdia y Castilla-La Mancha Media

Abrirá el cartel Tomás Bastos, triunfador del Circuito de Extremadura, quien asegura sentir "muchísima responsabilidad" ante una cita de esta magnitud. "Quiero seguir demostrando el toreo que puedo llegar a ser”, afirma el novillero pacense. El segundo en actuar será el triunfador del Circuito de Madrid, Álvaro Serrano. ”Es una oportunidad para seguir expresando mi toreo y que la gente siga viendo mi concepto", explica Serrano. Por su parte, Carlos Tirado, el tercero en la terna y triunfador del Circuito de Andalucía llega en un momento pleno tras salir a hombros en la mayoría de sus compromisos durante esta temporada. "En mi objetivo está llevarme la final; es un cartel muy bonito para el aficionado con una ganadería de categoría", precisa el novillero

El cuarto en orden de cartel es el triunfador del último circuito celebrado. El novillero catalán, Mario Vilau, en representación del Circuito Valenciano de Novilladas, para quien estar en la final de la Liga Nacional de Novilladas supone "un premio a todo el trabajo y el esfuerzo que llevo realizando este año”. Cierra el cartel el finalista del Circuito de Castilla y León, Ruiz de Velasco, el cual lo hace en sustitución del triunfador, Julio Norte, tras anunciar que tenía que cortar la temporada debido a la cogida sufrida en San Agustín del Guadalix. "Quiero torear como yo lo siento, que la gente pueda ver mi toreo y con eso conseguir el objetivo final, que es ganar", asegura el novillero burgalés.

La ganadería protagonista para este acontecimiento es la de Fuente Ymbro. "Tenemos ilusión de que como el año pasado, los novillos reseñados puedan servir a los chavales para triunfar", explica Ricardo Gallardo, propietario del hierro de San José del Valle.

La liga en cifras

La Liga Nacional de Novilladas nació en el año 2021 con el objetivo de revitalizar el segmento de las novilladas picadas a través de un nuevo modelo organizativo en el que la colaboración de las administraciones, como impulsoras de las industrias culturales, es fundamental. Desde entonces, cinco son las temporadas en las que está dando paso a jóvenes promesas y ganaderías del territorio nacional.

En este tiempo se han celebrado un total de 159 novilladas con caballos, repartidas en circuitos de 9 comunidades autónomas diferentes, pasando por 28 provincias y 108 localidades. Plazas en las que han lidiado 144 ganaderías, algunas de ellas erepitiendo en varias ocasiones.

Una de las patas fundamentales de este camino son los novilleros con picadores, y es que han sido 126 los que han hecho al menos un paseíllo en los certámenes. Además, 25 de ellos han tenido la oportunidad de debutar con caballos. De todos estos novilleros, solo 22 han podido alcanzar el título final, habiéndose alzado como triunfador de un circuito.

No solo de oro se han vestido los protagonistas, las cuadrillas también han tenido papel importante. Tanto es así que se han firmado 3.110 boletines. Además, para la celebración de estos festejos ha sido imprescindible el trabajo de los 44 empresarios.

La total promoción y difusión de los circuitos de la Liga Nacional de Novilladas no habría sido posible sin la presencia de la televisión, puesto que se han retransmitido en abierto un total de 80 novilladas con picadores. Canal Sur, Telemadrid, Castilla y León TV, Canal Extremadura, À Punt y Aragón TV han sido las cadenas presentes en las distintas ediciones de cada circuito.