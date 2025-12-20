Esaú Fernández inaugura su plaza en Camas

El reconocimiento del mundo taurino no ha dado tregua en Camas. Primero fue el busto de Curro Romero y, sin solución de continuidad, el anuncio de los dos espacios urbanos que la localidad -vivero de lidiadores de todas las épocas y categorías- iba a dedicar a Oliva Soto -que la inauguró elviernes- y a Esaú Fernández, los dos matadores que siguen manteniendo viva la llama taurina de un pueblo que también tiene puesta su esperanza en la activa escuela taurina local de otro torero camero: El Almendro.

Pero el protagonismo de este sábado -con un sol radiante que espantó al frío e hizo olvidar el agua de la víspera- correspondía a Esaú Fernández que estuvo acompañado de sus padres, de su mujer -la cantante María Toledo- de sus pequeños hijos y de una largo elenco de toreros como El Almendro, Antonio Chacón padre w hijo, Marcos Sánchez Mejias, Antonio Muñoz, Lolo de Camas, Manolo Peña padre ehijo, Curro Robles, el propio Oliva Soto… picadores y banderilleros y muchos aficionados de la localidad en un acto de reconocimiento que desató muchas emociones. El homenaje venía de los suyos, de sus vecinos, de su gente... El alcalde, Víctor Ávila, volvió a encabezar la representación institucional para descubrir el rótulo de la plaza que se abre en el cruce de las calles de la calle Maestra Fernández Carrión y calle Malva.

"No puedo estar más satisfecho de recibir este reconocimiento en vida de mis padres para que puedan disfrutarlo"

"Es un orgullo que mi nombre rotule ahora una plaza de mi pueblo, el que me ha visto nacer, en el que he crecido, al que quiero tanto..." señaló el torero. "Llevo el nombre de Camas por toda la geografía taurina con mucho orgullo pero no puedo estar más satisfecho de recibir este reconocimiento en vida de mis padres para que lo disfruten, al igual que mis hijos y mi mujer, mis amigos, mis vecinos y toda la gente que me quiere, que es mucha" añadió Esaú declarándose "contento y feliz de poder recibir esta muestra de reconocimiento para que la gente sepa que Camas tuvo un torero que se llamaba Esaú Fernández y su nombre queda ahí para la eternidad".

Esaú Fernández contempla el rótulo de la plaza que ahora lleva su nombre. / M.G.

Esaú Fernández (1989) alcanzó el doctorado en la plaza de la Maestranza. Fue el 3 de mayo de 2011, de manos de Morante de la Puebla, cortando una oreja de cada uno de sus toros. En sus últimas temporadas se ha ido decantando por el circuito más duro convirtiéndose en un auténtico especialista de hierros como el de Miura, al que indultó el célebre ejemplar Guineo en Sanlúcar de Barrameda en la Corrida Magallánica de 2023. De Miura, precisamente, era el ejemplar al que cortó su última oreja en la plaza de la Maestranza en el cierre de la Feria de Abril de 2024.

La plaza dedicada a Esaú Fernández, como la de Oliva Soto, enriquece el callejero de una localidad que sigue siendo vivero de toreros además de la patria chica de Curro Romero y el recordado maestro Paco Camino. El Faraón de Camas, precisamente, presenciaba días atrás el descubrimiento del busto que ha fundido Martín Lagares para recordar su memoria humana y taurina delante de su clásica peña, en la calle Santa María de Gracia. Romero tuvo ocasión de fotografiarse con la amplia baraja de matadores que acudieron a este acto que sirvió para reforzar los lazos de unión con su pueblo. "Gracias al pueblo de Camas, que siempre me ha tenido cariño verdadero, y ya no puedo más" señaló Curro. Oliva y Esaú ya forman parte de ese elenco.