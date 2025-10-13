El festival de las hermandades de San Bernardo y el Amor cierra el año y una etapa en la plaza de la Maestranza

Los matadores de toros Manuel Jesús El Cid -que sustituye a Manzanares- Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta -que es matador desde el pasado 28 de septiembre-y el novillero sin Manuel Domínguez serán los encargados de cerrar la temporada 2025 en la plaza de la Maestranza actuando desinteresadamente a beneficio de las obras sociales y asistenciales de las hermandades de San Bernardo y el Amor. En los corrales se habrá encerrado un combo ganadero en el que, por orden de lidia, figuran reses de los hierros de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández -que lidiará dos ejemplares consecutivos-, Talavante, Espartaco, un seguno novillo de Talavante y un eral de El Parralejo que se lidiará sin picar.

El festejo, que ha contado con la colaboración de Manuel Vázquez Gago en su organización, se ha anunciado con una composición ideada por Nacho Sabater y materializada por Javier Jiménez Sánchez-Dalp que representa a Pepe Luis Vázquez Silva, hijo del llamado Sócrates de San Bernardo fallecido en 2034.

Este festival de cierre sigue la estela iniciada por la Hermandad de la Macarena en 2018, que rescató taurinamente la fecha del 12 de octubre -este año se celebra el día 13 por distintas contingencias- y dotó de contenido su celebración, orientándolo a las obras sociales de las hermandades sevillanas y otras asociaciones filantrópicas. A la cofradía de San Gil le siguieron el Baratillo y la Esperanza de Triana aunque el bienio de la pandemia marcaría un parón que recuperaría la continuidad en 2022 con el Gran Poder. En 2023 llegaría el turno de la Hermandad del Rocío de Sevilla y la Fundación Alalá y en 2024 el festival se celebró a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad de los Gitanos y los fines de Nuevo Futuro.

Fermín Bohórquez, reaparecido para la ocasión, encabezó el paseíllo del festival de 2023. / Arjona-Pagés

En cualquier caso, el festejo de este lunes festivo -se traslada la Fiesta Nacional de España por caer en domingo- también es el último que organiza la empresa Pagés bajo los actuales parámetros contractuales dado que el contrato de arrendamiento concluye el próximo 31 de diciembre sin que quepan más subrogaciones. Más allá del resultado de su celebración, y hasta del previsible éxito económico que se pretende, el evento destila el sabor de cierre de una larguísima etapa que ha abarcado a cuatro generaciones de la saga Pagés-Canorea-Valencia desde el polifacético empresario catalán Eduardo Pagés aterrizara en la gerencia del coso del Baratillo en diciembre de 1932.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, propietaria del coso sevillano, ha puesto el límite en la celebración de este festejo como plazo de cortesía para comunicar la decisión tomada. Diario de Sevilla ya se hizo eco de los rumores más insistentes que seguirían colocando a la empresa Pagés al frente de la plaza de toros bajo los condicionantes organizativos y temporales de un nuevo contrato que tendría una especial atención a los usos y las posibilidades del recinto en el siglo XXI: la posibilidad de acoger grandes acontecimientos sociales o culturales y el aprovechamiento turístico y museístico que ha sido una de las piedras de toque -junto al asunto de IVA- del doble pleito interpuesto por la empresa Pagés que ha ganado la Real Maestranza en segunda instancia.

Sea como sea, este festival organizado para las obras sociales de las hermandades de San Bernardo y el Amor cierra casi un siglo de toros y hasta una forma de hacer las cosas. Sea quien sea el que tome las riendas de la histórica plaza del Arenal sevillano, renueve o renueve la empresa Pagés al borde a punto de cumplir un siglo en la gerencia, se abre un nuevo tiempo.