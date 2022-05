Ginés Marín: "Acabo contento, pero no satisfecho"

La complicada tarde de toros, pasada por agua en numerosos momentos, se reflejó en las sensaciones de los protagonistas. Las intenciones en el callejón no se hicieron realidad hasta el tramo final del festejo, en que los toros de Parladé permitieron a Álvaro Lorenzo y Ginés Martín cortar una oreja cada uno. "Es el día que estaba esperando y ojalá venga la gente con las mismas ganas que vengo yo", explicaba Lorenzo ante el micrófono de Radio Sevilla. Marín, que lucía un corbatín con el Señor del Gran Poder, asegurada estar "encantado de volver a Sevilla", al tiempo que se definía como "ilusionado, responsabilizado y feliz".

Daniel Luque, que abrió plaza y venía de abrir la Puerta del Príncipe el pasado jueves, se refería a aquella tarde en pasado: "Eso ya pasó y todas las ilusiones están puestas hoy". No obstante, matizaba que lo ocurrido en e cuarto festejo del abono "no fue casualidad". Su triunfo le hizo hacer el paseíllo "con más miedo y responsabilidad que nunca". Y contaba como los "muchos años de lucha y sacrificio han merecido la pena". Su apoderado, Carlos Zúñiga, tras la faena del primero de su lote, manifestaba que "el toro no ha tenido vida y Luque ha estado perfecto". Además, resaltaba que las "las circunstancias van a pasar factura", aludiendo a la catarata de triunfos vivida en los últimos días a cargo del propio Luque, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tomás Rufo. A ello se unió la lluvia, que enfrió al público.El otro será

Lorenzo, minutos después de matar a su primer toro, justificaba su actuación argumentando que al juampedro "le ha faltado empuje y poder repetir para ligar". Aun así, dijo haber "estado a gusto". Tras su quinto, en el que cortó un apéndice, se mostró "feliz por una oreja que tanta falta me hace". A ello añadía "buenas sensaciones" y "el cariño de la afición. Uno de sus apoderados, Santi Ellauri, habló de su "proyección" y reveló el "duro invierno" que pasó el toledano, por el que se sentía feliz al verlo dar la vuelta al redondel con una oreja en la mano. Por último, Ginés Marín, que puso punto y final cortando una oreja en el sexto, decía tras su primera faena que se encontraba "biene" y que "ojalá alguno me pueda ayudar". Algo que ocurrió con el último. Pero no las tenía todas consigo, pues comentó que estaba "contento pero no satisfecho".

Manuel Pellegrini, 'debutando' en la Maestranza

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, fue uno de los muchos rostros conocidos que se dieron cita en la plaza de la Maestranza. El chileno, que definió los toros, como una "actividad impresionante", destacó cómo luce Sevilla en las últimas semanas, en las que ha encadenado "Semana Santa, final de Copa del Rey y Feria de Abril". Pellegrini reconoció, sin embargo, que la Feria "hubiera sido distinta si hubiéramos perdido la final". El técnico, que estaba por primera vez en el coso del barrio de El Arenal, contó en Radio Sevilla que ya había estado en los toros en sus anteriores etapas como entrenador del Villarreal (Castellón) y Real Madrid. Además, se permitió dejar un titular en clave deportiva: "Vamos a luchar por la Champions".