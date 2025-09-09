Gonzalo Capdevila continúa recuperándose de sus heridas

Gonzalo Capdevila evoluciona favorablemente de las heridas sufridas el pasado viernes en la plaza de toros de Villaseca de la Sagra en la que, tras ser cogido de gravedad y estabilizado en la enfermería, volvería al ruedo para dar muerte a su segundo ejemplar del conde de Mayalde. El joven novillero fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Toledo donde fue intervenido de madrugada bajo anestesia general.

“Ha pasado tres días sin fiebre, aunque continúa experimentando los dolores normales asociados a las heridas provocadas por asta de toro” ha explicado su entorno a través de una nota de prensa precisando que este mismo lunes, 8 de septiembre, se le retiraron los drenajes. Si la evolución siguiera el mismo curso podría recibir el alta este mismo miércoles.

Según el parte médico oficial emitido en su momento, firmado por los doctores Cadaval y Albendea, Capdevila sufrió “herida por asta de toro en fosa iliaca derecha con dos trayectorias: una superior de 20 centímetros que sigue un trayecto subcutáneo hasta hipocondrio derecho donde rompe la aponeurosis a nivel de la vaina del recto anterior y del oblicuo mayor desgarrando la musculatura subyacente y peritoneo, penetrando en la cavidad peritoneal sin lesiones viscerales intraperitoneales. El otro trayecto en inferior de unos 12 centímetros que penetra la vaina anterior del recto, desgarrando el recto anterior alcanzando el espacio preperitoneal”.

El parte detallaba otra herida por asta de toro “en cara interna del tercio superior del muslo izquierdo de 10 centímetros, que afecta la piel y tejido subcutáneo sin afectación muscular” además de otras heridas en el escroto y pene que afectaban sólo a la piel.

Capdevila permanece ingresado en un centro hospitalario de Toledo. / M.G.

Declaraciones

“Me encuentro bastante mejor y aunque sigo con molestias y dolores sobre todo en la zona del abdomen, estoy deseando recibir el alta médica para poder irme a casa, seguir recuperándome y reaparecer lo antes posible en las ferias que ya tengo comprometidas: 13 de septiembre en Los Molinos y 15 de septiembre en Cadalso de los Vidrios, ambas en la Comunidad de Madrid” explica el novillero en la misma nota de prensa.

Capdevila también ha recordado los detalles de una tarde en la que, después de ser herido, llegaría a salir para estoquear a su segundo enemigo. “Las oportunidades en mi escalafón son muy escasas y tenía muy claro que iba a ser una tarde de entrega absoluta: Villaseca de la Sagra, la feria de novilleros con caballos más consolidada de España, toros de Conde de Mayalde, un cartel bonito y televisada. ¿Qué más se podía pedir para darlo todo? Estoy contento de que todo el mundo haya podido ver mis ganas de ser torero. Ojalá que todo el esfuerzo realizado en Villaseca me sirva para seguir avanzando en esta bonita y difícil profesión. Gracias a Dios parece que ya está teniendo resultados”, señala.

“Cuando me vi la cornada limpia y sin sangrar, tuve claro que quería volver a ponerme en la cara del toro. Le pedí al doctor. López Martínez que por favor me vendara el muslo que me iba para fuera. Fueron momentos de mucho desconcierto y aunque le pido disculpas al doctor por no seguir sus recomendaciones, volvería hacerlo otra vez”, concluye.