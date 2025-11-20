El Hernando Colón acoge una tertulia con David Galván

Los colegiales del Mayor Hernando Colón de la Hispalense celebraron el pasado miércoles una tertulia con el diestro gaditano David Galván, al que reconocieron su protagonismo en la pasada Feria de Abril haciendo un respado a su destacada tarde con la corrida de Alcurrucén.

El encuentro, organizado íntegramente por los universitarios, se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, en el que Galván compartió con los jóvenes su particular visión del toreo. El acto sirvió para reivindicar valores como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la fe y la esperanza, unos conceptos arraigados en la tauromaquia pero aplicables a cualquier ámbito profesional y personal, tambiém para el académico.

Durante la tertulia, los asistentes repasaron junto al torero esa actuación en la plaza de la Maestranza, como una de las más destacadas de la feria. Galván confesó las sensaciones que siente antes de pisar el albero maestrante: "Sevilla, antes de salir el toro, te incita a hacer tu mejor faena’, expresó ante los estudiantes, que siguieron con atención este acto que forma parte de su programación de extensión universitaria.