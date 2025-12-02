Las huestes del toro se reúnen a las plantas de la Virgen de la Caridad

La representación de toreros es cada año más numerosa en una eucaristía en la que la Hermandad del Baratillo congrega al mundo taurino.

El recoleto templo de la calle Adriano reventó sus costuras para que todos pudieran seguir una misa, la de acción de gracias del mundo taurino organizada por la Hermandad del Baratillo, que año a año gana en poder de convocatoria. Ya hay quién piensa en un escenario mayor... Son 20 ediciones y la cita sigue siendo a las plantas de la Virgen de la Caridad, una imagen íntimamente ligada a la devoción de los coletudos de Sevilla que la tenían como patrona de aquella antigua asociación de la Vejez del Toreo que daba socorro a los lidiadores desamparados.

La dolorosa de Fernández Andés, un año más, esperaba a las gentes del toro descendida de su camarín después de haber estado expuesta a la veneración de sus hermanos y devotos en el solemne besamano que culminaba unos cultos epilogados con este capítulo que ya forma parte de la cotidianidad de la cofradía del Miércoles Santo. La eucaristía sirve de acción de gracias por la temporada que acabó y el recuerdo a las gentes del toro que se fueron en el año que está a punto de caducar.

También tocaba pedir por los que están y por todos los que acudieron hasta desbordar el aforo de la capilla. La ceremonia, cuidada en todos sus detalles por la hermandad, estuvo concelebrada un año más por don Andrés Ybarra, director espiritual de la corporación del Arenal, y el sacerdote don Antonio Lucena, párroco de Cortegana. Ybarra, en su homilía, trazó hermosos paralelismos entre la eucaristía y el ejercicio del toreo

La familia del toro había respondido a la llamada. Desde el veteranísimo diestro sevillano José María Susoni, decano de los presentes, pasando por Tomás Campuzano, Miguel Báez Litri, Manuel Jesús El Cid, David Galván, Lama de Góngora, Juan Leal, Rafael Serna, Javier Zulueta, el novillero Javier Torres Bombita... además de los grandes banderilleros Rafael Torres y Gabriel Puerta, José Antonio Muñoz, Luis Algarra...

Tampoco faltaron los empresarios Enrique Peña, Manuel Vázquez Gago y Rafael Peralta o el delegado del gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, entre otras muchas personalidades del mundillo del toro que toman espíritu de familia en entrañable acto que también convoca a aficionados, periodistas y hermanos de la propia corporación del Baratillo con Rogelio Gómez Trifón y Pedro Dormido Girón a la cabeza.

La celebración litúrgica tuvo muy presente la memoria de las gentes del toro fallecidas durante el año: Rafael Peralta Pineda, Álvaro Domecq Romero, Fermín Díaz, Rafael de Paula, Alfonso Ordóñez Araújo, Álex Gabino, Luis Ortega, Josele, Manuel Ángel Millares, Ana María Bohórquez, Paco Dorado, Daniel Ruffo, Juan Rodríguez Chuli, Jerónimo Roldán, Jesús Martín Cartaya, María del Mar Tristán, Pepita Amador y todos los miembros del mundo taurino.

Antes de despedir la eucaristía, el hermano mayor del Baratillo, Luis Fernando Rodríguez Carrillo agradeció a los presentes la asistencia a este acto que refuerza año a año los vínculos de la cofradía del Miércoles Santo con el planeta de los toros. Hubo misa pero también mesa para redondear esta entrañable convivencia en una tarde noche de devoción, memoria, amistad y toros.

La Virgen de la Caridad era la titular de la extinta asociación para la Vejez del Toreo. / Andrés Alfonso Quiles

Nexos históricos

Los vínculos de la Hermandad del Baratillo con el mundo taurino y la propia Maestranza son casi tan antiguos como la propia capilla de la hermandad, elevada junto al primitivo monte Baratillo algunos años después de la trágica peste de 1649 que convirtió aquel paraje extramuros de la ciudad en un inmenso cementerio señalado por la cruz que aún campea en la cúpula del coqueto templo del Arenal.

Junto a ese lugar, se construirían los sucesivos cosos provisionales que desembocaron en la construcción de la actual plaza de toros a finales del siglo XVIII. La capilla llegó a servir de oratorio de los toreros que actuaban en el coso maestrante. En uno de sus altares, además, se conserva una imagen roldanesca de San José, regalo del legendario diestro Pepe Hillo.

Esos vínculos se estrecharon con el tiempo hasta escoger a la Virgen de la Caridad como patrona de la extinta Asociación Benéfica de Socorros a la Vejez del Torero. El llamador de su palio, incluso, es sostenido simbólicamente por un angelito tocado con montera torera. Es la misma imagen que en la salida de 2019 estrenó la rica saya confeccionada con el vestido verde lago y oro que lució Morante de la Puebla en su último compromiso de la Feria de Abril de 2016.