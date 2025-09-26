NOCTURNA
Las imágenes del primer festejo de San Miguel
Las imágenes del primer festejo de San Miguel / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes del primer festejo de San Miguel en Sevilla 2025, con Pablo Aguado, David de Miranda y Juan Ortega

Ortega y Miranda sumaron un trofeo por coleta en el primer festejo de la Feria de San Miguel en una tarde en la que convenció la torería personal de Pablo Aguado

