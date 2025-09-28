Las imágenes del tercer festejo de San Miguel en Sevilla 2025, con Morante de la Puebla, Roca Rey y Javier Zulueta

El cartel estrella de la feria de San Miguel ha pasado con más pena que gloria por culpa de un declinante encierro de Cuvillo que ha impedido el lucimiento de los espadas.
Zulueta tomó la alternativa con solvencia; Roca sintió el peso de la púrpura y Morante, el más esperado, dejó dos naturales para el recuerdo sin poder redondear nada.
