José María Garzón: "Guardar un secreto es fácil cuando se trata entre caballeros"

“Guardar un secreto es fácil cuando se trata entre caballeros” declaraba ayer Garzón visiblemente ilusionado por la nueva etapa que se abre ahora. Ese sigilo, la ausencia de la más mínima filtración, ha sido una de las grandes sorpresas de este largo proceso que no se aceleró a la conclusión de la temporada 2025 con la celebración del festival de las hermandades del Amor y San Bernardo. Se apostaba por una resolución más veloz; se especulaba con una decisión tomada de antemano. Pero hemos tenido que esperar. “Los sueños a veces se cumplen”, repetía a este periódico el nuevo gestor del coso sevillano sin poder contestar las numerosas llamadas y mensajes que se multplicaron desde que, al filo de las dos de la tarde, la Real Maestranza de Caballería emitiera un escueto comunicado que implicaba el fin de toda una era.

La junta general de caballeros -el cabildo general si habláramos en términos cofradieros- había sido convocada a mediodía para refrendar la propuesta de la junta de gobierno del cuerpo nobiliario. Ha sido un proceso largo, farragoso y complejo que suponía romper con el pasado. Era la principal patata caliente del actual teniente de Hermano Mayor, Marcelo Maestre León, que había sucedido a Santiago León Domecq al frente de una institución poco dada a cambios bruscos ni a decisiones precipitadas. Las relaciones entre los caseros y sus ya antiguos inquilinos se habían tensado en los últimos tiempos, especialmente a raíz del doble pleito del IVA y el aprovechamiento turístico y museístico de la plaza que, visto lo visto, acabó cambiándolo todo. Ya nada podía ser igual...

Garzón ya es el nuevo empresario de la plaza y corona así una trayectoria empresarial que comenzó muy joven, montando plazas portátiles y que le coloca ahora en el umbral de la plaza soñada por todo el empresariado taurino. En su curriculum figuran cosos como el de Granada, Málaga, Almería, Córdoba, Santander, Cáceres o Santander -la joya de su corona hasta ahora- que compagina en la actualidad con el apoderamiento del diestro Juan Ortega. El torero, precisamente, se encuentra toreando en México actualmente y la sucesión de acontecimientos obligaron a su mentor a cancelar el viaje. Estaba a punto de concluir este lento proceso que, ésa es la verdad, mantenía en vilo a todo el mundo taurino.

“Tengo que dar muchas gracias a Dios, a mi familia, a los míos...” declaraba ayer el flamante empresario que tiene que ponerse a trabajar desde el minuto cero para poner en pie una temporada tan amplia como la sevillana, prestando especial atención al apartado ganadero. Ayer, en cualquier caso, era momento de celebraciones. José María h abía convocado a los suyos para brindar por este nuevo camino.