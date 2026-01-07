Los jóvenes criadores de bravo reivindican su papel en el sector

El presidente del grupo de jóvenes ganaderos de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL), Carlos Domecq, reivindica su papel para hacer viable la producción del bravo, una ganadería de las "más ecológicas" que existen e indispensable para mantener la dehesa.

En una entrevista con Efeagro, Domecq hace esa reflexión sobre su sector y recuerda que este área joven se creo para generar "orgullo de pertenencia" a la institución y para que los jóvenes, "que somos el futuro del sector, nos conozcamos entre nosotros".

La asociación vio necesaria su creación porque los jóvenes ganaderos, al igual que los mayores, afrontan retos en ámbitos como la "burocracia o los ataques de 'lobbies' ecologistas y animalistas, que ponen en duda el futuro del sector". Actualmente son un grupo cercano a los 150 jóvenes que están inmersos en el mundo de la ganadería del toro bravo pero, a su vez, en sus explotaciones también suelen criar otros tipos de ganado, según ha indicado.

Domecq defiende a la ganadería del toro de lidia porque son de las explotaciones "más ecológicas que existen" al ser "superextensivas" y con "muy baja huella de carbono". De hecho, "somos ahorradores de carbono y mantenemos un ecosistema único -la dehesa- que seguramente se extinguiría si no existiera" el toro de lidia. Desde la asociación creen que el reto es enseñar al "mundo" esta realidad y por eso cuentan con un despacho en Bruselas desde el que hacen labores de "defensa y difusión" sobre la crianza del toro bravo.

Domecq reconoce que no es fácil empezar desde cero; de hecho, confiesa que es "muy complicado incluso teniendo tradición familiar" porque es "costoso económicamente y hay mucha burocracia".

"Muchas ganaderías no son viables económicamente, pero el amor por esta tradición y por este animal hace que sigamos adelante", apunta. No obstante, hay ganaderos que, "sin recursos, han perseguido este sueño de criar el ganado bravo" y lo han conseguido. Por ello, concluye que "es difícil, pero con ilusión se consigue todo".

Peticiones concretas

El manejo y gestión del ganado bravo tiene sus propias particularidades y por ello quieren conseguir una línea de aseguramiento específico. Domecq señala que el ganado bravo tiene "mucho temperamento", se cría durante cuatro o cinco años antes de la lidia y su "vida útil es mucho más larga" que la de otros bovinos, lo que implica un mayor riesgo de "accidentes". Por todo ello, optan a un seguro propio y es algo que debatirán en la próxima junta directiva.

En cuanto a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), subraya que reciben las mismas que el resto del vacuno. No cuentan con especificidad alguna dentro de los fondos PAC y, de hecho, recuerda cómo durante la suspensión de los festejos taurinos por la pandemia de la covid no recibieron alguna subvención adicional a pesar de que sus ingresos fueron "cero", lo que fue un "varapalo" para muchos ganaderos de lidia.

También a nivel comunitario, estos jóvenes criadores están pendientes de la futura ley de bienestar animal en el transporte, al entender que no recoge su realidad ya que es un animal "de difícil manejo y transporte". La ley "no recoge esa singularidad" por lo que "estamos trabajando para que se tenga en cuenta".

Finalmente, y en alusión al emergente negocio del turismo de ganaderías del bravo, admite que tiene futuro y, de hecho, ya hay ganaderías que se sostienen gracias a esa vía de ingresos. Durante estas visitas se hace una "gran labor" divulgativa e incluso han recibido a personas antitaurinas que, tras conocer la vida del toro en el campo, les han asegurado que "estaban muy equivocadas porque no es lo que le habían contado". Por lo tanto, este turismo, "además de ser una fuente de ingresos extra", les permite mostrar el "amor que tenemos por nuestros animales y por el campo"