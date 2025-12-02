La Real Unión de Criadores desvela su 'Libro Verde' del toro bravo

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) ha presentado este martes en el Salón del Almirante de los Reales Alcázares de Sevilla el Libro Verde del Toro Bravo, una obra que actualiza la mirada sobre las reses de lidia, su crianza, el impacto ambiental y económico, la ecología de las ganaderías y su importancia en el ecosistema de la península ibérica con una visión contemporánea y plural que supone una novedosa compilación del tótem ibérico por excelencia enmarcado en su hábitat y en la cultura que proyecta.

El libro, que culmina la batería de actos e iniciativas organizadas para conmemorar el 120 aniversario de la Real Unión de Criadores, pretende ser el manual de cabecera para conocer los secretos de la cría del toro, el animal que disfruta de un mayor número de hectáreas por individuo en la cabaña ganadera de la Comunidad Europea. Sus páginas reúnen testimonios, entrevistas y artículos de opinión de destacadas personalidades de distintos ámbitos, configurando una obra coral que aporta una visión completa e interdisciplinar sobre el toro de lidia.

Una amplia representación del campo bravo se dio cita en la fría noche sevillana para amparar la puesta de largo de este esfuerzo editorial. El presidente de la RUCTL, Antonio Bañuelos, encabezaba esa larga lista de criadores en la que no faltaba Juan Pedro Domecq Morenés, Borja Domecq Noguero, Salvador de la Puerta Domecq, José Murube, Aurora Algarra, Fernando Sampedro, Tomás Prieto de la Cal, Rafael Molina Candau, Ricardo del Río, Rocío de la Cámara, Joaquín de Vasconcellos, Antonio Miura, Manuel Tornay, Javier Moya Yoldi, Gabriel Rojas... Tampoco faltaron personalidades taurinas como Eduardo Dávila Miura, Raúl Gracia El Tato y el mismísimo Enrique Ponce, que estrena su rol de apoderado del diestro onubense David de Miranda.

Enrique Ponce con el ganadero Juan Pedro Domecq. / José Ángel García

La lista la completaban el aristócrata Cayetano Martínez de Irujo, el presidente de la plaza de la Maestranza José Luque Teruel y, acaparando todos los parabienes, el flamante empresario de la plaza de la Maestranza:José María Garzón. La parte institucional era para el delegado del gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, el secretario general de interior, David Gil, y el teniente alcalde delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés que fue el encargado de cerrar un acto conducido por el periodista José Ribagorda.

Hubo palabras institucionales de Antonio Bañuelos, la introducción de José Carlos Caballero, que ha ejercido como director técnico del libro, y dos mesas redondas consecutivas en las que se habló de la importancia cultural, social, ambiental y económica del toro. En la primera figuraron Sol de la Cuadra-Salcedo, José Cabrera y Enrique Valero sin que pudiera comparecer, tal y como estaba previsto, el escritor Alfonso J. Ussía. La segunda estuvo compuesta por los criadores Juan Pedro Domecq, Antonio Miura, Juan Ignacio Pérez-Tabernero y Joaquín Vasconcellos. Pero el acto, extenso, incluyó la entrega del premio Libro Verde del Toro Bravo al presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, que puso la mejor firma a un acto que se iba a cerrar leyendo un hermoso texto de García-Barbeito: “Soy el toro de España...”