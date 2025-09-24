Kreg Harrison expone su obra taurina en Sevilla

Kreg Harrison, escultor norteamericano de larga trayectoria, expone su obra taurina en los salones del taurinísimo hotel Colón en coincidencia con las vísperas y la celebración de la Feria de San Miguel. La muestra fue presentada este martes en un acto que contó con la participación de Francisco Ipiña y del ganadero, escritor y empresario Rafael Peralta, quienes subrayaron la relevancia cultural de esta muestra, con motivo de la Feria de San Miguel.

Desde hace casi cuarenta años, el creador convierte el bronce en movimiento y emoción. “Trabajar directamente con la vida ha sido la piedra angular de mi búsqueda artística”, afirma el escultor. Nacido en 1963 en Utah, Estados Unidos, descubrió muy joven su fascinación por la escultura. Su inspiración es tan amplia como la naturaleza misma: la pesca con mosca, la caza de aves, el atletismo, los perros de caza, la trucha, los caballos, la figura humana y los paisajes que lo rodean.

Su talento le ha valido numerosos premios y exposiciones en instituciones de prestigio como el Museo de Arte de Springville y el Museo Nacional de Perros de Caza. Su obra se exhibe en reconocidas galerías: N. Bartfield en Nueva York, Legacy en Jackson, Collector's Covey en Dallas, The Sportsman’s Gallery en Atlanta y Cross Gate Gallery en Lexington. Incluso The Wall Street Journal se ha hecho eco de su trabajo.

El estudio de Harrison ha adoptado formas tan diversas como su inspiración: antiguos establos, refugios de patos, instalaciones deportivas o cimas de montañas en distintos países. Hoy reparte su tiempo entre Utah y Oklahoma, junto a su esposa Brooke, sus seis hijos y una creciente familia de casi veintitrés nietos: el más reciente llegará en enero.

Harrison modela un toro en directo, en medio de una dehesa. / M.G.

El mundo del toro

"Lo que más me asombra de Kreg es su pasión por los toros, nacida en Norteamérica. Desde hace años estudia las castas fundacionales, investiga las plazas más antiguas de España, las ganaderías históricas, el estado actual de la Fiesta, sus grandes figuras y los principales rejoneadores" destaca Rafael Peralta que ofició de presentador de su obra y ejerce, de alguna manera, de embajador del propio escultor en el mundo taurino.

"Desde su llegada a nuestro país ha recorrido fincas, ganaderías y plazas de toros. He compartido con él varias corridas y siempre me ha impresionado el respeto con el que se acerca al toreo y a la escuela de valores que encierra la Tauromaquia" señala el empresario, escritor y ganadero sevillano destacando que "la tarde en que Manuel Escribano triunfó con los victorinos marcó su vida". "Aquella mezcla de coraje y afán de superación caló hondo en su alma y quedó reflejada en cinco bronces que evocan esa jornada épica", destaca Peralta.

Los toros de Guisando, la plaza de Campofrío en Huelva, las ganaderías de Miura, Concha y Sierra, Partido de Resina o Reta de Casta Navarra, están también presentes en esta muestra. La exposición se completa con piezas como La oración del torero, el toro en movimiento de Santiago Domecq, el busto al rejoneador Rafael Peralta y nuevos trabajos en arcilla dedicados a la familia Miura, al rejoneador Diego Ventura y al torero peruano Andrés Roca Rey.

El escultor norteamericano junto a Rafael Peralta Revuelta y Rafael Peralta Pineda, recientemente fallecido. / M.G.

Modelar desde el tendido

"Admiro especialmente la facilidad de Kreg para modelar en tiempo real: es capaz de crear una escultura mientras transcurre la faena y darle forma y geometría en las dos horas y media que dura el espectáculo", añade Rafael Peralta subrayando esa capacidad, inédita en los artistas que han encontrado en el mundo del toro una fuente de inspiración, de modelar desde el tendido y en tiempo real..

"Me ha confesado que su manera de esculpir le recuerda la teoría del iceberg de Ernest Hemingway: en sus obras solo muestra una parte de lo que el ojo ve, dejando que el espectador adivine lo que permanece oculto. No busca la perfección total, sino sugerir el movimiento y dejar que cada mirada descubra los detalles", añade Rafael destacando que "en un momento en que algunos pretenden apartar los toros de su condición de Patrimonio Cultural, resulta admirable encontrar artistas de la talla de Kreg Harrison: el escultor que dio forma a atletas y escenas de caza en Estados Unidos y que, al llegar a España, se enamoró de la Fiesta más culta y universal, la Fiesta de los toros".

Durante la inauguración,Kreg Harrison compartió con el público su acercamiento al mundo del toro y explicó el proceso creativo de su proyecto, tras dos años de trabajo recorriendo distintas ganaderías y plazas de toros. La exposición reúne más de veinte esculturas en bronce, inspiradas en las castas fundacionales, escenas de toreros y rejoneadores, en las que se representan distintos momentos de la tauromaquia.

El acto finalizó con un vídeo de Manuel Escribano, explicando cinco bronces que recuerdan a la tarde con los toros de Victorino en Sevilla. La muestra estará abierta al público en el Hotel Gran Meliá Colón durante toda la semana de San Miguel.