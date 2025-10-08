El monumento a Antoñete impulsado por Morante se inaugurará el 11 de octubre

Morante muestra el boceto que ha modelado Martín Lagares para fundir la estatua de Antoñete.

El monumento a Antoñete, promovido por Morante de la Puebla, ya tiene fecha de inauguración. Vicente Zabala de la Serna ha adelantado en El Mundo que la escultura será desvelada el próximo sábado 11 de octubre, 24 horas antes del inicio del festival organizado en homenaje al recordado maestro madrileño que ha impulsado el propio diestro de La Puebla.

La obra, realizada por el escultor onubense Martín Lagares, tiene una altura de 2 metros y treinta centímetros y se colorará en la explanada del coso venteño, frente a la Puerta Grande.

La del día 12 será una jornada completa, que clausura la temporada madrileña, en la que el genio cigarrero actuará en sesión de mañana y tarde en dicho festival en y la corrida vespertina de la Hispanidad.

Es importante destacar que esa doble jornada taurina ya ha vendido todas las localidades disponibles. En la sesión matutina Morante hará el paseíllo acompañado del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, los diestros retirados Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce y Julio Aparicio y la joven novillera Olga Casado.

Cabe destacar que Morante ha reseñado un toro ensabanado del hierro de Osborne para reforzar su particular homenaje al recordado diestro del mechón blanco que firmó su faena más mitificada en la plaza de Las Ventas en 1966 precisamente con un toro del mismo hierro y pelaje llamado Atrevido.

Por la tarde, ya vestido de luces, confirmará la alternativa a Sergio Rodríguez en una corrida que servirá para despedir del toreo al veterano matador madrileño Fernando Robleño. Los toros pertenecen al hierro de Garcigrande. Morante concluirá así la temporada 2025, seguramente la más trascendental de su vida taurina.