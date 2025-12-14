Morante: reaparición inesperada en Verona

En Verona, elegantemente trajeado y sin desprenderse de su habano: Morante reapareció inesperadamente en la localidad italiana de Verona -adelantó Zabala de la Serna en El Mundo- para recoger el V premio Ópera Taurina que concede el Club Taurino Italiano. El diestro de La Puebla recibió el galardón de manos de su presidente, Paolo Mosole en un brillante acto que incluyó una visita a las milenarias arenas en las que el torero no dudó en esbozar varios lances al aire que quedaron para la eternidad.

Este aparición puntual de Morante se produce en coincidencia con los insistentes rumores que apuntarían a una hipotética vuelta en el confín de la próxima temporada. José María Garzón, flamante empresario de la plaza de la Maestranza, ya visitó al torero en su refugio portugués y Rafael García Garrido, gestor del coso de Las Ventas, no descarta su presencia en la feria de Otoño. Mientras tanto, otros rumores situarían al torero cigarrero en la tradicional Goyesca de Ronda que volverá en 2026 después de dos años de interrupción forzada por las obras de rehabilitación del bicentenario coso maestrante.

El caso es que en Sevilla, su alcalde, sigue esperando que Morante fije una fecha para recoger el X Premio del Ayuntamiento de Sevilla que se le concedió el pasado 10 de noviembre. Retirado por sorpresa el 12 de octubre, el diestro de La Puebla se encuentra ahora inmerso en el tratamiento del trastorno bipolar que le atormenta desde su juventud y se recrudeció en las temporadas de 2023 y 2024 obligándole a cortar sus actuaciones.