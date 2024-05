Los finalistas del Circuito de Novilladas se dan un baño institucional

Ya están en capilla. El novillero extremeño Sergio Domínguez El Mella y los sevillanos Javier Zulueta y Mariscal Ruiz se verán las caras el próximo domingo en la plaza de la Maestranza para lidiar un encierro de Fermín Bohórquez que les servirá para dirimir la victoria del V Circuito Andaluz de Novilladas en un festejo que será retransmitido en directo por Canal Sur Televisión. Pero antes de ese trascendental paseíllo se dieron un auténtico baño institucional que certificaba la vigencia, la legitimidad y hasta la enorme expectación que ha levantado la cita dominical.

Será el colofón de un ciclo eliminatorio que ha supuesto la participación de nueve novilleros y el concurso de seis ganaderías de nuestra región además de la apertura de distintas plazas del circuito rural. El certamen está organizado por la Fundación del Toro de Lidia en colaboración con la Junta de Andalucía y cuenta con el patrocinio o el apoyo de entidades como la Fundación Caja Rural del Sur, la Fundación Cajasol, la Real Maestranza de Caballería y la propia empresa Pagés que asume la organización de la final dentro del abono. El festejo, además, se ha ido rodeando de la máxima expectación, adobada por la rivalidad que mantienen Zulueta y Mariscal.

Todas esas instituciones y entidades fueron objeto de la visita de los tres novilleros acompañados de Borja Cardelús, director general de la Fundación del Toro de Lidia. Pero esa ronda de encuentros incluyó, entre otros medios, la redacción de Diario de Sevilla. El Mella, Zulueta, Mariscal y Cardelús fueron recibidos por el director de este periódico, David Fernández, que instruyó a los jóvenes lidiadores en la historia y la vocación regional del grupo editorial y les transmitió los retos de un medio que apuesta decididamente por su conversión digital. Los novilleros, que pudieron saludar al maestro Luis Carlos Peris, hablaron de sus inquietudes, las ilusiones ante la trascendental cita de este domingo y refirieron sus propios espejos taurinos en un cordial encuentro que les sirvió para conocer las distintas secciones el periódico.

Zulueta, que afronta la cita del domingo sin dar importancia a una molesta lesión muscular, estrenará en la Maestranza el vestido que se ganó en el certamen de promoción de nuevos valores del pasado verano. El novillero sevillano señaló que “el principal premio es torear en Sevilla y aunque habrá un ganador todos vamos a dar el cien por cien de nosotros mismos”. Mariscal, por su parte, que ya toreó en la plaza de la Maestranza el pasado domingo, aludió a la presencia de las cámaras, el interés de aficionado y el morbo de su competencia con Zulueta, que no deja de ser uno de los argumentos más jugosos de la final. “Me crezco con estos retos y me ha venido perfecto este ciclo” en el que, precisamente, ha debutado con picadores y le ha servido para dar los primeros pasos desde que cambió de escalafón.

El Mella no será un contrincante fácil para los sevillanos. “Yo también estoy arreando y ha empezado a sonar mi nombre; la rivalidad que se crea en el ciclo nos ha venido bien para entregarnos más”, explicó el novillero de Barcarrota que tiene montada una pequeña revolución en su pueblo, en el que se fletarán varios autobuses para acompañarle y alentarle en su debut maestrante.

Pero este baño institucional no se podía separar del clima enrarecido que ha seguido a la polémica supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En ese sentido Borja Cardelús consideró que el Circuito de Novilladas de Andalucía "ha sido un revulsivo para un escalafón que hace apenas cinco años estaba en unas condiciones muy malas". El director general de la Fundación del Toro de Lidia alabó el papel de la Junta de Andalucía y los distintos patrocinadores "que han hecho que el mundo de las novilladas esté viviendo un mundo especialmente dulce como se puede constatar ante esta final del domingo, el ambiente que la precede y la proyección que supone".

Cardelús habló de ese renacimiento pero lo llevó al panorama taurino general. "Hay cierto hartazgo de los que nos quieren prohibir o los que quieren acabar con esto y la gente se ha cansado de que les digan lo que pueden hacer o lo que tienen que decir; es algo que se percibe en las plazas de toros a las que cada vez acude más gente, más jóvenes y todos con ganas de disfrutar de algo que pertenece a nuestra cultura", zanjó el director general de la FTL.

En San Telmo

La tropa de toreros y el director de la FTL también iban a ser recibidos en el palacio de San Telmo por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un nuevo encuentro al que se sumó el empresario de la plaza de la Maestranza, Ramón Valencia, además del viceconsejero Tomás Burgos y el secretario general de Interior, David Gil. Sanz tuvo oportunidad de departir con los novilleros asegurando que “con figuras como las de los tres finalistas el futuro de la fiesta está asegurado”.

Pero el periplo no había terminado e iba a incluir la Fundación Cajasol, donde fueron recibidos por su presidente Antonio Pulido. En la Fundación Caja Rural tuvieron la oportunidad de departir con Manuel Ruiz Rojas, director financiero de la entidad y en la Casa de la Real Maestranza fueron atendidos por su diputado de plaza, Luis Manuel Halcón Guardiola, que les acompañó en su visita al coso y les hizo entrega del libro Chicuelo, el arte de torear.

Pero los novilleros iba a culminar esta intensa y extensa jornada con una visita muy especial a la Basílica de la Macarena para realizar una ofrenda floral a la imagen de la Virgen de la Esperanza a la que veneraron en su camarín de la mano de José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la corporación de la Madrugada sevillana que también es un excelente aficionado. Fuera les esperaba la estatua de Gallito...