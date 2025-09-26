El novillero mexicano Jairo López se alza como triunfador de los festejos promocionales de La Algaba

El jurado instituido por el Ayuntamiento de La Algaba ha fallado los premios correspondientes a su feria taurina, celebrada los días 13, 14 y 21 de septiembre en el singular coso taurino de la localidad ribereña. Dicho jurado ha declarado triunfador al aspirante mexicano Jairo López, que marcó la diferencia cortando las dos orejas y rabo a una res de Marqués de Albaserrada de nombre Fascinante, el sábado 13 de septiembre.

Cristóbal de Lara recogerá el trofeo que le acredita como autor de la mejor estocada por la recetada a un novillo de Agustín Lunar el 21 de septiembre. En el apartado de subalternos ha sido distinguido Víctor Nieto, que colocó el mejor par de banderillas del serial. La ganadería de José Luis Osborne, por su parte, ha sido declarada como triunfadora del ciclo. La misma divisa ha sido premiada por lidiar el mejor eral del ciclo, llamado Distinguido y marcado con el número 34 lidiado el 14 de septiembre en segundo lugar y premiado con la vuelta al ruedo.

El jurado está formado por profesionales como Joaquina Ariza, pionera del toreo femenino, además Manuel Carbonell o Juana González, quienes se han reunido en la mañana de este lunes con el alcalde, Diego Manuel Agüera y el concejal Francisco Manuel Amores.

La singularidad del coso de La Algaba reside en su mitad hecha a base de ruedas de carros. / Rodríguez de la Vega

Es importante subrayar que el singular coso algabeño –construido mitad de obra y la otra mitad imitando los antiguos recintos improvisados con carros- es el eje fundamental de estas fiestas septembrinas , consideradas de interés turístico nacional. El ciclo ha contado con el padrinazgo de Borja Jiménez. En total, se han celebrado tres festejos promocionales en los que se ha lidiado reses de Osborne, Albaserrada y Agustín Lunar.

Han participado doce aspirantes de distintas localidades llegando a colgarse el cartel de no hay billetes en el festejo del pasado domingo. Esos festejos constituyen un inmejorable escaparate de la cantera y están epilogados de la festiva y concurrida suelta de vaquillas que congrega a todos los jóvenes de la localidad. Pero además de esas capeas que se desarrollan en la plaza después de cada jornada taurina también se sueltan reses por las calles de la barriada Santa Marta.