Pablo Aguado causa baja en Logroño pero estará el viernes en Sevilla

El matador de toros sevillano Pablo Aguado no podrá comparecer este martes en la feria de San Mateo de la capital logroñesa. El diestro sevillano causa baja por una lesión indeterminada en su muñeca derecha que le obliga a guardar reposo en los próximos días. En cualquier caso, advierten desde su entorno, esa lesión no le impedirá estar listo para hacer el paseíllo el próximo viernes en el primer festejo de la feria de San Miguel de Sevilla.

Aguado se anuncia junto a José María Manzanares y Juan Ortega para lidiar una corrida de Victoriano del Río abriendo un ciclo, televisado en directo por Canal Sur, que ha despertado una gran expectación entre los aficionados.

El torero sevillano está culminando una de las temporadas más regulares de su trayectoria profesional. El pasado sábado, sin ir más lejos, cortó las dos orejas a un ejemplar de Jandilla en el anfiteatro de Nimes y vuelve al coso maestrante después del gran sabor de boca dejado en la pasada Feria de Abril.