Cayetano Rivera ha dicho adiós a los ruedos

Un escueto 'fin', escrito sobre su fotografía vestido de luces, aventada por las redes, ha servido para saber que la corrida de este sábado en Écija, la última que figuraba en su agenda en esta temporada 2025, también es la última de su carrera.

El menor de los Rivera Ordóñez había escogido, precisamente, el mismo vestido que lució en la plaza de la Maestranza en su despedida de la plaza de la Maestranza la pasada Feria de Abril. Se trata de un terno de seda y punto malva, con las delanteras bordadas, con el que ha querido homenajear a su bisabuelo, Cayetano Ordóñez 'Niño de la Palma', en el centenario de su alternativa.

Captura de la storie en Instagram

Pero ya no habrá más tardes de sedas y oros. El bisnieto del Niño de la Palma, nieto de Antonio Ordóñez e hijo de Paquirri ya había anunciado que la de 2025 sería su última temporada. Pero nada salió como se había preparado. Al incidente en Madrid con la Policía se unió una lesión que le sacó del circuito y le impidió estar en Santander. Reapareció en Tomelloso y ha toreado, sin ningún eco mediático, ésa corrida de la feria septembrina de Écija en la que salió a hombros junto al diestro local el Astigitano.

De vocación muy tardía, Cayetano llegó a la alternativa en la Goyesca de Ronda en 2006, mano a mano con su hermano Cayetano y rodeado de una impresionante expectación mediática. Esa atención de los medios le ha acompañado en una trayectoria irregular en la que ya hubo una breve retirada.