Pepe Moral recogió la 'Mejor lección torera' de Aula Taurina

El Salón de Carteles de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogió este miércoles el acto anual de entrega de premios organizado por Aula Taurina y Escuela de Tauromaquia de Sevilla, "una cita dedicada al reconocimiento de la labor artística, cultural y formativa vinculada al mundo del toro", señalan en una nota de prensa.

El evento contó con la presencia del diputado de Plaza de la Real Corporación, Salvador Linares y Medina; del presidente de Aula Taurina y Escuela de Tauromaquia de Sevilla, Miguel Serrano; y del nuevo empresario de la Maestranza, José María Garzón, quienes acompañaron a premiados y aficionados en una jornada marcada por el reconocimiento y la defensa de la tauromaquia.

El momento central del acto fue la concesión, en su XXXV Edición, del premio a la Mejor Lección Torera al matador sevillano Pepe Moral, distinguido por “su concepto clásico, su fidelidad a la pureza del toreo y su capacidad para emocionar desde la verdad del arte taurino”, según proclamó en el acta el secretario de la asociación, Manuel Viera.

Durante la entrega se destacó la dimensión artística y didáctica del diestro, cuya actuación fue considerada “un ejemplo de entrega, técnica y autenticidad ante los tendidos". El galardón, prosigue el acta, "reconoce no solo una faena concreta, sino también la transmisión de valores y conocimiento taurino, esencia de una auténtica lección magistral en el ruedo". Asimismo, se subrayó "su personalidad torera y su coherencia con un concepto propio que ha reforzado su consideración entre la afición más exigente”.

En el mismo acto se hizo entrega del IV Premio Conde de Vistahermosa a Pablo López Rioboo por su trabajo titulado La evolución del toro conforme al toreo: análisis de la bravura, una obra que desarrolla un profundo estudio sobre el devenir del toro de lidia y su relación con la práctica y la historia del toreo.

La jornada incluyó igualmente la resolución del Concurso Cultural 2026. El primer premio de fotografía recayó en Rocío de la Oliva Martos Polvillo, por la obra Chicuelina alada. El segundo premio fue para Manuel González Ferrera, por la obra Nobleza. Jorge Camacho Atienza ganó el tercer premio por la obra Morante. En el apartado de vídeo fue distinguido Martín Rodríguez Caro, por el trabajo Rafael de Paula. El temple.

Con esta entrega de reconocimientos, Aula Taurina y Escuela de Tauromaquia de Sevilla "reafirma su compromiso con la difusión, estudio y defensa de la tauromaquia, premiando aquellas actuaciones, investigaciones y creaciones que trascienden lo estadístico para convertirse en referencia cultural, artística y formativa dentro del ámbito taurino" tal y como concluye la asociación en la misma nota.