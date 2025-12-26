Pino Montano acogerá la presentación de la encerrona madrileña de Borja Jiménez

El cortijo de Pino Montano, la histórica finca de Ignacio Sánchez Mejías, será el escenario de la presentación de la corrida In Memorian que, en su edición de 2026, servirá para reivindicar la figura del malogrado diestro sevillano en vísperas del centenario de la Generación del 27 que él mismo convocó, animó y agasajó en el histórico cortijo en diciembre de 1927 en coincidencia con los actos conmemorativos del III centenario de Luis de Góngora que había organizado el Ateneo de Sevilla.

Dicha corrida, que se celebrará el próximo 7 de junio en la plaza de Las Ventas, implica una apuesta personal y profesional de Borja Jiménez que se encerrará en solitario con seis toros de las ganaderías de Victoriano del Río y Domingo Hernández para homenajear al mítico y polifacético diestro sevillano. Pero la presentación de esta gesta, el próximo 12 de febrero, tiene un matiz especial al celebrarse en la misma casa que acogió la reunión de poetas, muñidos por el propio Sánchez Mejías. El acto que contará con la familia del mítico diestro, Rafael García Garrido, empresario de Las Ventas y, logicamente, con el propio Borja Jiménez que se encerrará en solitario con seis toros para homenajear a Sánchez Mejías.

Dicha propiedad fue primero de Rafael El Gallo, luego de su hermano José y finalmente pasó a manos de Ignacio Sánchez Mejías. La finca fue un centro de intensa vida social y cultural. Allí se celebraron tertulias y veladas flamencas que acogieron a los miembros de la Generación del 27, así como la célebre fiesta de disfraces que reunió a aquellos poetas bajo los oficios del torero que, con la creciente influencia del psicoanálisis, llegó a organizar una excursión al cercano manicomio de Miraflores.

El homenaje en Las Ventas se suma a la memoria de un personaje que trascendió ampliamente del ámbito taurino. Nacido en Sevilla en 1891, Sánchez Mejías fue torero, dramaturgo, escritor, presidente del Real Betis Balompié y mecenas de las artes. Su impulso vital se sumó al homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927 y reforzó la toma de espíritu generacional de aquella tropa de creadores.

Su muerte, en agosto de 1934 tras una cogida en la plaza de Manzanares, inspiró a Federico García Lorca a escribir el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, considerada una de las elegías más hermosas de la lengua castellana. Desde entonces, su figura ha permanecido viva en la historia literaria y taurina, simbolizando la unión de ambos mundos.

"En el actual contexto cultural, la corrida In Memoriam 2025 adquiere un valor añadido" señala el gabinete de prensa de Borja Jiménez. "No se trata solo de un espectáculo taurino, sino de un reconocimiento histórico y literario, que consolida la memoria de Sánchez Mejías como puente entre el arte y la tauromaquia", precisa la misma nota.

"En la corrida, la historia, la literatura y el toreo se entrelazan. Borja Jiménez llevará a cabo, de esta forma, un homenaje que Madrid y Las Ventas deben a uno de sus más ilustres hijos, un torero que convirtió su vida en ejemplo de pasión y cultura", finaliza el comunicado.