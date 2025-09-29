La plaza de Guillena acoge un festival solidario el próximo 18 de octubre

La coqueta plaza de toros de Guillena acogerá el próximo 18 de octubre un festival taurino, organizado por Manuel Expósito con la colaboración de Pepe Cutiño, a beneficio de una familia de la localidad.

El cartel, presentado este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento con la asistencia del alcalde Lorenzo Medina, anuncia a los diestros Jesulín de Ubrique, David Fandila El Fandi, Manuel Escribano, David de Miranda y Ginés Marín lidiándose un eral por parte del novillero sin picadores Javier Torres Bombita. Para la ocasión se han reseñado reses de la ganadería de Juan Antonio Ruiz Espartaco, que ha vuelto a ofrecer toda su colaboración para el buen fin de la iniciativa y ha asistido al acto de presentación en unión de Jesulín, Escribano y el artista Paco Candela que amenizará musicalmente un evento que patrocina el empresario César Caballero.

Jesulín, Escribano y Espartaco asistieron a la presentación del festival del próximo 18 de octubre. / M.G.

Escribano, acompañado de su pareja Laura Sánchez, ha comparecido con el brazo en cabestrillo después de resultar cogido este domingo en Corella donde sufrió una luxación y una lesión de clavícula que han complicado el final de su temporada.

Es la tercera edición de este evento aunque en esta ocasión los beneficios del festejo irán destinados a la familia de la vecina de Guillena Loli Romero Florido, que peridó la vida en un trágico incendio ocurrido en Alcalá de Guadaíra donde residía.

Este festival viene a reafirmar la importancia taurina de la plaza de toros de Guillena, un coso singular y enclavado en el patio de armas del antiguo castillo almohade de la localidad, que además es uno de los más activos de la provincia.