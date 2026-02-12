Sebastián Castella dona el vestido de su Puerta del Príncipe a la Real Maestranza

El matador de toros Sebastián Castella ha donado al museo de la Real Maestranza de Sevilla el vestido de torear que lucía el 30 de septiembre de 2023, fecha en la que abrió la única Puerta del Príncipe de su carrera después de cortar los preceptivos tres trofeos a un encierro de Victoriano del Río. Castella lidió ese día dos ejemplares llamados Soleares y Digno y compartió carte junto a Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.

La entrega de la prenda, un terno de bordados mexicanos en oro sobre damasco color grosella, se ha producido en el transcurso de un sencillo acto celebrado en las primeras horas de la tarde de este jueves en el Salón de los Carteles de la plaza de toros de Sevilla que, curiosamente, no le verá por ahora hacer el paseíllo en la temporada 026.

El teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, Marcelo Maestre León, ha sido el encargado de recibirlo argumentando la simbología de los trajes de luces a los que definió como “un símbolo de luz, de espectáculo, de triunfo y de gloria para el torero que una vez que se lo pone es como una corteza que le arma de valor para enfrentarse a lo que se le viene encima”

Maestre agradeció esta donación que engrosará los fondos del Museo de la Maestranza, el tercero más visitado de la ciudad de Sevilla, antes de dar paso al propio torero que confesó que, aunque se declaraba y se sentía francés por encima de todo, había hecho de Sevilla su hogar desde que llegó el Jueves Santo de 1998.

“Me había retirado sin conseguir esa ansiada Puerta del Príncipe pero Dios quiso que volviera a torear y el momento llegó el año de mi reaparición”, señaló el torero antes de confesar que, inicialmente, había asociado el traje al mal resultado de una tarde que no salió como se esperaba.

“No quería volver a ponérmelo pero a mitad de temporada lo hice y llegó Sevilla y pasó lo que pasó”, desveló el diestro galo afirmando que “el mejor sitio donde puede estar es en la Real Maestranza, en un museo donde hay tanta historia y donde se vive tanto el toreo”.

El breve acto, que incluyó la proyección de la actuación de Castella en el festejo de su triunfo, iba a ser cerrado por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz Laynez. “Hoy no sólo se dona un traje sino que se entrega un conjunto de emociones, de compromiso y de verdad” señaló la delegada renovando “el compromiso y el apoyo” de la Junta de Andalucía al universo de la tauromaquia.