La tertulia taurina 'Puerta Carmona' cumple su décimo aniversario

El Círculo Taurino Puerta Carmona celebró en la noche de este jueves una cena de convivencia que sirvió como acto de arranque del X Aniversario de la entidad, "en un ambiente de gran participación y fraternidad entre los socios", según detalla la entidad en una nota de prensa..

El encuentro, que tuvo lugar en la Abacería Vinoqüe, contó con la presencia del torero Saúl Jiménez Fortes, "invitado de excepción de la velada, quien compartió con los asistentes un distendido coloquio y momentos de cercanía con los socios, en un marco de afición, cultura y puesta en valor de la tauromaquia como expresión artística y social", señala la misma nota.

Previo a la cena, la asociación celebró una reunión en la que se aprobó la reforma de los Estatutos, el Reglamento Orgánico Interno y la aceptación de nuevos socios, culminando un proceso de actualización normativa que refuerza el funcionamiento institucional del Círculo y lo adapta a su realidad actual.

Con estas aprobaciones, explica su junta directiva, la entidad consolida su marco organizativo de cara al nuevo curso, en el que conmemorará diez años de actividad cultural y asociativa.

El presidente del Círculo, Pedro Casado, destacó “la importancia de iniciar el X Aniversario con unidad e ilusión, fortaleciendo nuestras bases y dando la bienvenida a nuevos socios que enriquecen el proyecto”, subrayando también “el magnífico ambiente vivido durante la cena y el agradecimiento a todas las personas que la hicieron posible”.

El Círculo Taurino Puerta Carmona afronta así un curso especialmente significativo, "con una programación que conmemorará su trayectoria y reafirmará su compromiso con la difusión cultural, la convivencia y la defensa de los valores de la tauromaquia", concluye dicha nota.