¿Walt Disney es de Almería?, ¿la Atlántida está Cádiz…? Repasamos estas y otras leyendas urbanas de Andalucía

Las leyendas urbanas son relatos orales que, con el paso del tiempo, adquieren la categoría de reales, cuando no son más que patrañas. Más divertidas e inofensivas unas, más preocupantes otras, Andalucía no es la excepción y nuestra comunidad alberga no pocas leyendas urbanas. ¿Nos acompañas a conocer unas cuantas?

¿Walt Disney era de Almería?

Sin duda, a los andaluces nos habría encantado pensar que el creador del ratón más famoso del mundo hubiese nacido en Almería, concretamente en Mojácar, pero nada más lejos de la realidad. Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Illinois, Chicago. Su padre era Elías Disney, granjero, y Flora Call, profesora, su madre. O, al menos, esta es la nota oficial, aunque el propio FBI reconoce que hay aún confusiones en su nacimiento. Es por ello que hay quien dice que es hijo de Isabel Zamora, una lavandera que emigró desde Mojácar con su hijo, José Guirao Zamora, hasta EE. UU., donde entregó a su hijo al matrimonio de Elías y Flora.

Cádiz, cuna de la Atlántida

Según el filósofo Platón, la Atlántida era un continente que se hundió en el mar. Pues bien: el pasado mes de septiembre, un grupo de buceadores encontraron en el golfo de Cádiz unas estructuras circulares concéntricas que guardan bastante similitud con las descripciones que hiciera Platón en su día. Esta no es la primera vez que se relaciona Cádiz con el mito de la Atlántida: el programa Cuarto Milenio dedicó un espacio al tema.

El Lagarto de la Malena, un personaje muy conocido en Jaén

Se trata de la leyenda más famosa de todo Jaén, con representación monumental incluida. Símbolo de la ciudad, la leyenda data del siglo XVII: se cuenta que en una cueva junto a la fuente de La Magdalena apareció un enorme lagarto que atemorizó a los habitantes de la ciudad. Todos los años en Jaén, se celebra, además, el Día Oficial del Lagarto de la Magdalena, una jornada festiva en la que tienen lugar diferentes actividades en la ciudad.

La terrorífica clínica del doctor Guija

En la avenida Cruz del Campo n.º 36, en Sevilla, se encuentra una auténtica ‘mansión del terror’ o eso, al menos, cuentan los que creen en la leyenda. Una clínica para tratar a pacientes con trastornos mentales dirigida por el doctor Guija. Debido al secretismo con el que hacía su trabajo, los sevillanos comenzaron a pensar que entre sus paredes se cometían atroces experimentos. Que el apellido del doctor se parezca tanto a la ouija también ha tenido mucho que ver en la creación de esta particular leyenda urbana.

El cortijo embrujado de Málaga

Cuenta la leyenda que alrededor de este enorme caserío en Málaga desaparecieron numerosas jóvenes, que aparecían luego asesinadas con marcas de ritos satánicos. Lo que sí es cierto es que el Cortijo Jurado alberga bajo tierra numerosos canales y pasadizos, a través de los cuales se dice que paseaban a las desaprensivas jóvenes antes de acabar con sus vidas. Puedes ver esta casa en la excursión del Caminito del Rey en Málaga.