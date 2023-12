5 actividades deportivas en Andalucía no aptas para sensibles

¿Eres un amante de la adrenalina y sentir el riesgo en tu cuerpo? Pues no te pierdas estas 7 actividades deportivas en Andalucía que tardarás en olvidar, siete propuestas diferentes que abarcan actividades con cierto riesgo y que pueden no ser del gusto de todos.

Clases de esquí o snowboard con monitor en Sierra Nevada

Si siempre has querido practicar esquí o snowboard y nunca te has atrevido, quizás 2023 sea tu año. La empresa EXTRE-NIEVE organiza clases de esquí y snowboard para todos los niveles, impartidas por monitores profesionales. Esta experiencia suele durar unas dos horas e incluye el equipo de esquí o snowboard, no así el forfait o la equipación deportiva necesaria.

Parapente en Sevilla

Volar en un parapente biplaza es posible en el municipio de Aznalcollar, en Sevilla. Una actividad que, según las corrientes de aire, puede durar hasta 20 minutos y que está impartida por instructores de vuelo. Una experiencia inolvidable en los Campos de Montellano para la que solo necesitarás ropa cómoda y zapatillas de deporte. El instructor te dará algunas nociones previas… y solo tendréis que saltar. Si Sevilla no te queda a mano, también puedes probar a hacer parapente en la localidad de Líjar, en Almería.

Puenting en Almería

Esto sí que es ya otro nivel. Si te animas a hacer puenting, te dejamos con este enlace de la empresa Puenting Gador, situado en uno de los puentes más antiguos de Andalucía, sobre la alpujarra almeriense, con una altura de entre 35 y 37 metros. Lo único que necesitarás será acomodarte el equipo necesario, situarte bajo el segundo arco del puente y saltar… si te atreves.

Rafting en el Río Genil, Córdoba

Tanto los apasionados del rafting como los que quieren acercarse a esta disciplina deportiva por primera vez tienen en el río Genil un punto de encuentro ineludible. La actividad requiere que seas mayor de 14 años y puede durar unas 3 horas y 30 minutos, de los cuales hora y media pasarás en el agua. Entre mayo y octubre son las fechas recomendables para realizar rafting sobre este río. Deberás llevar bañador, calzado deportivo que se pueda mojar y una muda seca de repuesto. Todo lo demás necesario para disfrutar de la actividad está incluido.

Paracaidismo en Sevilla

A solo 20 minutos de la capital hispalense se encuentra Skydive Spain, una empresa que te facilita el sueño que siempre has tenido: tirarte en paracaídas. Concretamente, te lanzarás desde una altura de 4.600 metros y desde una flota de aviones Dornier G92. Se trata de una experiencia completamente segura: el instructor o instructora está federado y su licencia contiene un seguro de Responsabilidad civil. En el improbable caso de lesión médica, el pasajero asumirá los costes hasta que se establezcan las responsabilidades pertinentes.

¿Con cuál de estas 5 actividades deportivas de riesgo en Andalucía te quedas? Seguro que se te ocurre alguna más… no dejes de indicarnos en la caja de comentarios cuál harías tú y propón a los lectores ideas nuevas. De este modo, todos podremos disfrutar de los deportes de aventura en Andalucía.