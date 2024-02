Planes originales en Andalucía para la semana de la gran fiesta de nuestra comunidad

¿Quieres hacer algo especial en este puente del Día de Andalucía? Recuerda, el miércoles 28 de febrero es festivo y aquellos con más suerte pueden disfrutar de un puente que se alargará hasta el domingo 3 de marzo y otros se contentarán con tener el 28 festivo.

Aquí te dejamos con algunos planes originales para hacer en el puente del Día de Andalucía, para todos los gustos y edades.

¿Te gusta el arroz?

Isla Mayor, en Sevilla, celebra el Día de Andalucía por todo lo alto, instalando una carpa donde Distintas hermandades y grupos de vecinos de Isla Mayor, en Sevilla, van a celebrar el Día de Andalucía por todo lo alto, elaborando más de 65 paellas de degustación gratuita. Además, habrá una paella gigante para 200 personas: así nadie se quedará sin probarla. Adicionalmente, habrá actos culturales como exposiciones, una Feria de Muestras de la Marisma y una masterclass acerca de los secretos para hacer una buena paella.

Golosos en Almería

En el Diario de Almería nos proponen una ruta de lo más golosa: probar alguna de las mejores palmeritas de chocolate de la provincia. Establecimientos como la confitería y pastelería Virgen del Carmen, la cafetería del águila o uno de los clásicos del dulce en la provincia, Dulce Alianza, son algunos de los elegidos.

La plaza de los sueños, en Córdoba

El artista Aldo Comas, hasta el 30 de mayo, muestra su arte en el Museo Taurino de Córdoba en una exposición integral “hipnagogica—onírica— fantasiosa y existencial sobre mi visión de la tauromaquia” como el propio artista la define.

Mercado de productos andaluces en La Línea

Del 28 de febrero al 3 de marzo se celebrará en La Línea, Cádiz, la primera Feria de productos andaluces, en la plaza Fariñas. Doce estands en el que el público podrá encontrar una gran variedad de productos artesanos, así como gastronómicos: vino, queso, fruta, etc. Además, actuaciones musicales de academias locales de baile y de la banda municipal.

Visita teatralizada al Dolmen de Soto de Trigueros

Si quieres ir a ver el Dolmen de Soto de Trigueros y aún no has podido, no te pierdas el próximo 28 las dos visitas guiadas teatralizadas dirigidas por el arqueólogo Hugo Obermaier. Son dos turnos, 10:30 h y 12:30 h y la visita dura aproximadamente una hora y media. En este enlace puedes reservar la entrada.

Baza en el Día de Andalucía

Baza se toma muy en serio la celebración del Día de Andalucía: hoy martes se celebra el V torneo de ajedrez Random Fischer Baza a partir de las 16:30 en la plaza de Abastos y más tarde un espectáculo folclórico de la Escuela Municipal de Danza Tradicional en el Teatro Dengra a las 20:30 h. El 2 de marzo se inaugura una exposición de fotografía de Fernando Molares llamada ‘Nazú’ y el plato fuerte: el domingo 3 de marzo el musical de Tadeo Jones, el oficial en nuestro país.

Una cata de vino y quesos en Ronda

Uno de los mejores planes para el Día de Andalucía: visitar el increible pueblo de Ronda y disfrutar de una cata de vino y quesos que organiza Civitatis. Más información en este enlace.