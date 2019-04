'Juego de Tronos' protagonizará un congreso internacional en Sevilla

La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide reunirán, entre los días 15 y 18 de mayo, a especialistas de todo el mundo, que analizarán desde la perspectiva de las Humanidades el fenómeno de Juego de Tronos, tanto de la serie de televisión de HBO como de los libros en los que se basa.

Tras una selección de las numerosas propuestas recibidas, finalmente serán treinta y ocho las comunicaciones que se presenten en este congreso académico: se analizarán claves desde la historia (antigua, militar, económica…), la literatura, la traducción, el estudio de las religiones y el patrimonio, o los estudios de género, entre otras perspectivas. El congreso contará con numerosos especialistas que impartirán conferencias invitadas y la presencia especial de Elio M. García Jr. y Linda Antonsson, coautores (junto con G. R. R. Martin) de The world of ice and fire.

El colofón del congreso serán dos mesas redondas en las que intervendrán, entre otros, Cristina Macía, traductora de la saga Canción de hielo y fuego; Elio M. García Jr. y Linda Antonsson; representantes de la Andalucía Film Commission, Movistar +, la editorial Gigamesh, así como especialistas en este fenómeno de masas.

Gracias a las entidades colaboradoras, los organizadores están preparando una serie de actividades paralelas, que incluirán visitas a lugares donde se rodó Juego de tronos. Para ello se cuenta con la colaboración de Prodetur y los Ayuntamientos de Santiponce y Osuna.

El programa provisional del congreso puede consultarse en la web oficial del mismo y la inscripción, abierta hasta el 28 de abril, puede hacerse a través de este enlace. El pago de 30 € dará derecho a asistir a las sesiones del Congreso y a recibir obsequios exclusivos.