Arcadegeddon: el fenómeno multijugador se estrena en Steam con varias versiones

Franquicia original y primer título autopublicado por IllFonic, ‘Arcadegeddon’ es un shooter multijugador que te permite jugar solo o con hasta tres amigos, donde puedes explorar varios biomas, acceder a interesantes mini-juegos, encontrar cofres secretos y derrotar a multitud de enemigos y jefes de mundo. Pues bien, toma nota, porque el juego ya está disponible para todos los usuarios de Steam. Actualmente, además de la plataforma de Valve, puedes encontrar el título en Epic Game Store, PlayStation y Xbox. En todo caso, ya puedes acudir a la sala de recreativas para ayudar a Gilly a defender su negocio contra la megacorporación Fun Fun Co., que busca adueñarse de su negocio.

SuperArcade

Gilly ha conectado todos sus mejores juegos arcade, creando un superjuego para burlar a la FFC, de modo que necesita que juegues para ayudarle en una propuesta multijugador cooperativa que ofrece mezcla de experiencias JCE y JCJ que permiten disfrutar a diferentes velocidades. Pero aquí no acaba la cosa, ya que a medida que continúes disfrutando de la entrega podrás acceder a retos adicionales de las "bandas" locales que se reúnen en el negocio de Gilly, lo que nos dará un plus de respeto en las calles.

Los jugadores ya llevan más de un año ayudando a Gilly con su lucha. Ahora podrán hacerlo los usuarios de Steam gracias a dos ediciones disponibles: Basic y Deluxe, cada una con sus propios elementos incluidos, aunque ambas se rigen bajo los requisitos de sistema recomendados por el desarrollador para la plataforma. Presta atención:

Requisitos mínimos de sistema – Arcadegeddon PC:Requiere procesador y sistema operativo de 64 bits; SO: Microsoft Windows 10; Procesador: Intel CPU with at least 4 threads, 2.3GHz (o similar AMD CPU); Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 670 GPU y/o AMD Radeon HD 7970 GHz; Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados de sistema – Arcadegeddon PC:Requiere procesador y sistema operativo de 64 bits; SO: Microsoft Windows 10; Procesador: Intel i7 5820K (o similar AMD CPU); Memoria: 16 GB de RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 970 sin Raytracing, o NVIDIA GeForce RTX 2070 con Raytracing; DirectX: Versión 12; Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible.