'Arcadegeddon': Lo retro nunca fue tan divertido

‘Arcadegeddon’, el shooter cooperativo multijugador de IllFonic siempre en evolución, ha terminado de manera oficial su etapa de Acceso Anticipado para PlayStation 5 y Epic Games Store. Para suerte de muchos, además de nuevo contenido y versiones para Xbox Series X|S, Xbox One, y PlayStation 4, se estrena la posibilidad de juego cruzado entre todas las plataformas a partir del martes 5 de julio de 2022.

La historia de ‘Arcadegeddon’ nos lleva hasta el local de máquinas recreativas de Gilly con una importante misión: salvar al establecimiento de la megacorporación Fun Fun Co, que ha saboteado el juego que le permite mantener las puertas abiertas. Solo o en compañía con hasta tres amigos, la aventura comienza con la creación de nuestro alter ego. Tras una breve introducción en la que podremos perfilar las extensas opciones de personalización del protagonista, el destino fijado nos lleva de nuevo al local de Gilly, espacio de reunión con nuestros compañeros, punto de inicio para las diferentes misiones de las facciones y, lo más importante, el portal que nos teletransportará hasta la acción.

Como adelantábamos, ‘Arcadegeddon’ es un shooter cooperativo multijugador con múltiples biomas, minijuegos, desafíos PvP, fieros enemigos, cofres con armas y habilidades, cientos de enemigos que intentan darnos caza y temibles jefes de final de fase. En relación a los divertidos minijuegos la desarrolladora, incluso, ha creado un acceso directo desde la sala de recreativas de Gilly para volver a disfrutar de ellos. Esta es la magia de Arcadegeddon, de repente estás luchando codo con codo con tus mejores amigos, y un minuto después te encuentras dándoles caza para conseguir ser el campeón.

Pero para cazar y no ser cazado se necesitan armas. No hay problema, disponemos de un arsenal con hasta 35 armas diferentes, que van desde pistolas hasta lanzacohetes y lanzallamas. Si el arsenal seleccionado se queda corto, todavía contamos con la colaboración de nuestros compañeros de equipo, cada uno puede adquirir un rol diferente: unos podrán optar por la opción más defensiva, otros más de ataque, otros podrán dedicarse a atacar desde lejos, etc. Todos los jugadores recibirán un guantelete que no solo protegerá del frío en invierno, sino que permite lanzar habilidades de todo tipo.

Gracias a la cantidad de armas y habilidades que se han implementado, hay muchas formas de disfrutar del juego sin que sea repetitivo. Encontrar qué habilidades y armas van bien entre sí es una de las características más interesantes. Lo mismo sucede con las opciones de personalización del protagonista, con un sinfín de objetos que van desde peinados y ropa, hasta skins para cada arma.

A nivel gráfico el juego cumple, se nota el cuidado que ha tenido la desarrolladora en la configuración artística. Pero es en su banda sonora donde el título alcanza los valores más altos de producción, con el sonido de las recreativas, armas y música que nos envuelve y transporta de nuevo a los 90s.

No sabemos qué deparará el futuro de ‘Arcadegeddon’ a largo plazo, pero lo que está seguro es que este juego vivo y en constante evolución es un título con mucho potencial, divertido, fácil de aprender y jugar, con un estilo visual que invita a quedarte y una jugabilidad que hace siempre volver a por más.