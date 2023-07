Arma 3 Creator DLC Spearhead 1944: La experiencia histórica desembarca en Normandía

Cumpliendo escrupulosamente con el calendario previsto, Bohemia Interactive y el desarrollador Heavy Ordnance Works han publicado en Steam ‘Arma 3 Creator DLC: Spearhead 1944’.

Este nuevo paquete de contenido extra nos invita a formar parte del Primer Ejército de Estados Unidos en su intento de atravesar las líneas alemanas. Para ello nos veremos obligados a aprovechar un arsenal de armamento y equipamiento estadounidense y atravesar los terrenos de Normandía.

‘Spearhead 1944’ ofrece una interesante campaña cooperativa multijugador con varios modos de juego y escenarios, siete misiones, e incluso oportunidades adicionales para la creación de contenido con el editor.

Con ello nos podremos adentrar en parte de los hechos que tuvieron lugar en la menos conocida Operación Cobra, ofensiva acaecida siete semanas después del Día D en la que el ejército de Estados Unidos intentó traspasar las líneas alemanas.

Sus creadores prometen una experiencia sandbox militar histórica e inmersiva a una escala nunca vista.

Operation Cobra, is a go! Grab your rifle and prepare to deploy to Normandy where you’ll experience World War II combat with the grand scale and intense realism that only the Arma platform can deliver.OUT NOW!https://t.co/2SZHSdf4lB#Arma3 #Spearhead1944 #WW2 pic.twitter.com/z5RXLhAZq8