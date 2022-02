Black Desert Online deja ver por primera vez su nueva región: el Monte Nieveterna

Con la intención de incentivar a su nutrida masa de jugadores, los chicos de Pearl Abyss han mostrado las primeras secuencias de juego de ‘Monte Nieveterna’, la nueva expansión de ‘Black Desert Online’.

Adelantándose al próximo 10 de marzo, día previsto para presentar todos los detalles relacionados con el nuevo contenido, la desarrolladora ha confeccionado una pequeña pieza de vídeo donde se puede echar un primer vistazo a la región, que abre sus puertas el próximo mes de abril.

Con unas vistas de la montaña nevada, este paquete estará disponible tanto para jugadores veteranos, así como para los nuevos aventureros que aterricen en el conocido MMORPG.

Feliz cumpleaños

Pero aquí no acaban las celebraciones, ya que con motivo del 6º aniversario desde la desarrolladora también han confirmado un evento especial entre los días 24 de febrero y el 6 de abril. De este modo, aquellos que se conecten durante estas fechas recibirán varias recompensas y potenciadores que estarán activos durante 20 días, incluyendo el Macuto con útiles, un potenciador que podrá usarse desde el primer día, así como cajas con diversos cosméticos como el Conjunto clásico de recuerdos bonitos, que se entregará a todos aquellos que hayan entrado al juego 14 días en este periodo. Y, además, a todo esto, se sumarán un total de 21 recompensas que estarán disponibles por entrar al juego 21 días.

Un referente en su especie

No obstante, ‘Black Desert Online’ no deja de recibir apoyo mientras su base de jugadores no deja de crecer, de hecho, actualmente cuenta con más de 40 millones de usuarios activos en todo el mundo. Entre sus características distintivas se encuentra uno de los creadores de personaje más completos y con más opciones de la industria, controles intuitivos, aventuras llenas de acción y un enorme mundo abierto ideal para los amantes de los MMOs y ARPGs.