'Crimson Desert': Así luce el prometedor e interesante juego de Pearl Abyss

Durante el Opening Night Live, el evento que da el pistoletazo de salida a la feria europea Gamescom 2023, la desarrolladora Pearl Abyss ha desvelado nuevas imágenes de Crimson Desert A través de un nuevo vídeo el estudio ha mostrado los importantes avances realizados en el desarrollo, al tiempo que ha ofrecido un interesante fragmento mostrando su jugabilidad relatando la historia de Kliff, un solitario mercenario y protagonista de la entrega encargado de investigar los sucesos acaecidos en la región de Hernand.

Presentado por primera vez en 2020, Crimson Desert es un juego de aventura y acción en mundo abierto con personajes realistas y una atractiva ambientación que cuenta la historia de un grupo de mercenarios en su lucha por sobrevivir en el vasto continente de Pywel.

Durante el metraje, hemos podido echar un vistazo a su excepcional calidad gráfica y otros aspectos destacados con el entorno y los PNJ (personajes no jugables), que dan buena muestra del realismo que están consiguiendo gracias al motor de nueva generación BlackSpace Engine propiedad de la compañía y la técnica motion capture realizada durante el desarrollo.

A leap from the top of the world.Watch the full gameplay trailer: https://t.co/YyCi4ov912#CrimsonDesert pic.twitter.com/LPGNxyTzpt