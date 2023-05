Experimenta Hogwarts Legacy en todo su esplendor también en PS4 y Xbox One

Con algún retraso justificado por las altísimas exigencias que demanda un título con innumerables detalles y características, se estrenan las esperadas versiones de ‘Hogwarts Legacy’ para PlayStation 4 y Xbox One.

El super éxito estrenado en febrero para PC, PS5 y Xbox Series X|S es un videojuego de aventura, acción y rol ambientado en la famosa escuela de Magia y Hechicería del Mundo Mágico de Harry Potter, que ahora publica la esperada adaptación a las consolas domésticas de octava generación.

El Mundo Mágico para ti

El mayor lanzamiento de WB Games nos permite controlar a un estudiante de Hogwarts que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el Mundo Mágico. Para resolverlo, deberá explorar la escuela, el pueblo de Hogsmeade y el Bosque Prohibido, interactuar con otros estudiantes y descubrir los secretos de la magia para dejar su propio legado.

Además de aventuras, también asistirá a la escuela para aprender hechizos, preparar pociones, cultivar plantas y cuidar animales mágicos a lo largo de su estancia, en una auténtica 'simulación' de la vida escolar en Hogwarts.

La historia de ‘Hogwarts Legacy’ se desarrolla en el siglo XIX, mucho antes de los eventos que rodearon a Harry, Ron y Hermione. Comienza con la creación de un alumno de quinto grado en el eficiente editor de personajes.

Evidentemente, los seguidores de la serie no se sentirán defraudados por la ambientación, referencias e historia, pero además se ha conseguido una sobresaliente jugabilidad, mucha agilidad en sus mecánicas y un adecuado contexto con numerosas misiones para desarrollar durante nuestras andanzas.

Las comparaciones no siempre son odiosas

Cualquiera que aún no haya tenido la oportunidad de probar la experiencia por la falta de una plataforma adecuada, ahora puede acceder al celebrado mundo mágico, aunque en comparación, aquellos que estén acostumbrados a ‘Hogwarts Legacy’ en Xbox Series y PS5 notarán algunas diferencias.

Los órganos internos de PS4, PS4 Pro, Xbox One y Xbox One X no pueden seguir el exigente ritmo y esto se refleja en texturas ambientales más suaves y tiempos de carga entre áreas que aumentan al tropezar con los discos duros mecánicos de la generación de PS4 y Xbox One que mueren lentamente. Sin embargo, no hay más que elogiar el trabajo de Avalanche Software.

Las diferencias en referencia a las áreas más distantes son casi imperceptibles, y el título no sufre grandes caídas en la velocidad de fotogramas incluso en sus momentos más intensos. Tampoco cambia la arquitectura del castillo y la estructura de los pueblos de los alrededores, ya que las consolas de octava generación también pueden ofrecer unos resultados notables.

La cantidad de niños alumnos y la población local de la meseta que cubre el título también tienden a disminuir. Parece algo lógico, ya que acaparan masivamente los procesadores de las consolas de la generación de PS4 y Xbox One, pero en contraste, la cantidad de pequeños detalles y secretos mágicos que puedes encontrar tanto en el castillo como en Hogsmeade es abrumadora.

Imágenes y estatuas en movimiento, fantasmas, zonas secretas, incluso después de muchas horas de juego, es probable que descubras algo nuevo, pero familiar aquí.

Otro aspecto que destaca en la edición para las actuales consolas son las animaciones. Los movimientos en combate tan brillantemente coreografiados fueron realmente complicados de desarrollar, pero han sido significativamente recreados en estas versiones, lo mismo sucede con sus escenas cinemáticas. ‘Hogwarts Legacy’ tiene una generosa cantidad de secuencias relevantes para la acción a través de vídeos renderizados.

El resto de la trama transcurre en entornos más pequeños o con diálogos en pantalla, por lo cual estas consolas veteranas no se ven abrumadas. Así que nada cambia en términos de juego o narrativa, por lo tanto, toda la magia del videojuego de rol debería desplegarse en estos sistemas tal como lo hace en las máquinas más modernas.

Experimenta Hogwarts en todo su esplendor

Si eres uno de esos fervientes seguidores de la serie, la inmersión total está garantizada, bien por la ambientación, las incontables referencias o el simple hecho de que haya una figura tuya en la escuela, porque definitivamente, la personalización es otro de los grandes activos de ‘Hogwarts Legacy’.

El área circundante no es solo un festín visual para los ojos, sino un mundo abierto que te invita a explorar, lo cual es un verdadero placer, especialmente con una escoba o en la parte posterior de un hipogrifo.

En nuestros paseos descubriremos pueblos pequeños, ruinas, pero también una gran cantidad de tareas secundarias, de recolección y exploración. Por cierto, estamos ante otra característica muy importante, ya que explorar es un elemento clave y dependiendo de las ganas de investigar de cada jugador, la experiencia puede extenderse cientos de horas de forma natural.

Encontrarás multitud de elementos ocultos, incluidas misiones secundarias en las que puedes relacionarte con diferentes personajes. En todo caso, ten cuidado, es posible que se presenten inesperadas batallas, así que presta atención en clase.

No debemos olvidar tampoco que en la escuela hay que estudiar, además de llevar a cabo otras tantas actividades que incluyen, por ejemplo, aprender los hechizos que se emplearán en los duelos e incluso la elaboración de pociones que pueden ser de gran utilidad.

Las versiones de PS5 y Xbox Series se agotaron en el lanzamiento

Cuando ‘Hogwarts Legacy’ se lanzó en febrero para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, las copias se agotaron en su lanzamiento. Es imposible vaticinar si habrá una escasez similar con las versiones de PS4 y Xbox One, pero no se puede descartar teniendo en cuenta el esfuerzo realizado para convertir la experiencia en algo acogedor y reconfortante, al mismo tiempo que desafiante y misterioso.

Para los más fieles al universo del Mundo Mágico, es una receta familiar magistralmente elaborada. Para los recién llegados, un menú degustación de primer nivel y para el resto de jugadores, sin duda, es el mejor título que ha entregado la franquicia, también en las consolas de la octava generación.