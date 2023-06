Gamers8 se convertirá este verano en el centro de jugadores y deportistas de eSports

La SEF, organismo responsable de la organización de Gamers8, el festival de deportes electrónicos y videojuegos, ha revelado el programa de torneos de eSports, los artistas que actuarán como cabezas de cartel durante el evento, además de ofrecer un vistazo a la gama de actividades con las que pretenden entretener a millones de aficionados durante las 8 semanas en las que tendrá lugar el espectáculo, que se celebrará entre julio y septiembre.

Gamers8: The Land of Heroes

Gamers8: The Land of Heroes es la reanudación de la exitosa edición del pasado año, en la que los mejores jugadores y clubes de eSports de todo el mundo se enfrentaron en cinco títulos por un jugoso bote de varios millones de dólares. La edición de 2022 contó con las competiciones de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Rocket League, PUBG Mobile, Fortnite, y el Dota 2 Riyadh Masters. Para este evento de 2023 se confirma el regreso de todos los títulos del año pasado y se les unen Tekken, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), StarCraft, Street Fighter y PUBG PC, lo que dará lugar a una alineación de torneos ampliada y una bolsa total de premios que superará los 45 millones de dólares.

Los eSports se mezclarán con un nutrido número de estrellas internacionales de la música. Comenzando con el grupo de rock Imagine Dragons, que promete una experiencia electrizante para todos los asistentes al festival, acompañado de Macklemore, responsable de la icónica canción Thrift Shop. Con 8 conciertos en total, habrá que permanecer atentos a los canales oficiales para conocer más noticias sobre quiénes ocuparán los escenarios.

No solo competición

Además de los torneos de eSports y de forma paralela se llevarán a cabo una amplia selección de actividades para que todos los asistentes puedan divertirse mientras no estén viendo la competición. Se confirma el regreso del popular simulador de carreras Aramco, e incluso existe la posibilidad de experimentar Pac-Man a tamaño real y cazar algunos fantasmas.

Por su parte, la zona Japamura, una de las favoritas de los hinchas el año pasado, regresa a Gamers8 este 2023. En ella, según confirman, se podrá participar en una amplia serie de talleres interactivos, asistir a actuaciones musicales o entrar en el Dojo para aprender los fundamentos de la esgrima y el entrenamiento samurái.