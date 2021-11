'Halo' anuncia una nueva serie para televisión basada en su universo de ciencia ficción

Paramount+ ha distribuido el primer teaser tráiler de la nueva serie de televisión basada en el universo de juego Halo. En febrero de este año, la plataforma de streaming ya había anunciado oficialmente la serie con estreno previsto para 2022, pero la primera toma de contacto no se ha producido hasta el evento de celebración de los 20 años de Xbox.

En el vídeo, la clásica armadura Mjolnir del protagonista es el eje principal, mientras Cortana, la conocida inteligencia artificial (a la que pondrá voz Jen Taylor), recibe al Jefe Maestro, interpretado por Pablo Schreiber de American Gods y Orange is the New Black con un simple "Hello, Master Chief".

Aunque la presentación es nueva, en 2018 se anunció que la producción se emitiría en Showtime, sin embargo, retrasos en la grabación debido a la pandemia, llevaron el proyecto a su término para terminar recalando en la plataforma Paramount+ como exclusiva.

Además de Schreiber para el papel principal, la producción contará con Natascha McElhone como Catherine Halsey, Shabana Azmi como la almirante Margaret Paragonsky, Bokeem Woodbine como Soren-066, Danny Sapani como Jacob Keyes y Olive Grey como Miranda Keyes.

Tres nuevos Spartans -Vannak-134, Riz-028 y Kai-125-, interpretados respectivamente por Bentley Kalu, Natasha Culzac y Kate Kennedy, tendrán papeles importantes en la serie de diez episodios producida por Kyle Killen y Steven Kane.

Este pequeño avance, no obstante, no deja claro si la narrativa de la serie de ciencia ficción mantendrá el argumento de la franquicia o bien emplea su universo para contar una nueva historia adaptada, localizada quizás en otra parte del amplio universo que conforman los videojuegos de Xbox y PC.

Mientras tanto, esperamos el lanzamiento de un tráiler que revele más información sobre la producción exclusiva de Paramount+.