Nuevo tráiler en español de 'The Last of Us - Parte II'

Es uno de los títulos más esperados del año y el último (con suerte) aplazamiento en su llegada al mercado por la pandemia del coronavirus no hace sino aumentar la expectación.

Aunque hace unos días se filtró casi por completo lo que los jugadores encontrarán en la segunda entrega de The Last of Us, la mayoría de sus seguidores esperan pacientemente a que llegue el 19 de junio para poder ver por sí mismos qué ha pasado con Joel y Ellie.

Naughty Dog ha publicado este miércoles un nuevo tráiler del juego, también en español (repiten en el doblaje Lorenzo Beteta y María Blanco, entre otras voces conocidas de la primera entrega).

Como se pudo intuir en las primeras imágenes mostradas en febrero, en The Last of Us - Parte II será Ellie la que tome el mando de la historia, que esta vez combina la pura supervivencia con un deseo aún más puro de venganza.

Por lo que se ve en este nuevo avance, los jugadores asistirán a una suerte de flashbacks de la aventura anterior (imágenes que no se mostraban entonces) y, probablemente veamos que el motivo de que Joel y Ellie se distanciasen fue que ella descubrió qué había pasado en realidad con los Luciérnagas.

Quizás eso tenga que ver con esta línea de diálogo de Joel: "Sé que te gustaría que las cosas fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. Pero no lo son".

A partir de ahí el tráiler viaja al presente, un presente que, por lo visto en el primer avance, es para Ellie apacible junto a su novia en la ciudad de Jackson, hasta que todo se complica, la tragedia la golpea y la aboca a un sendero de venganza en el que se cruzará con su viejo amigo, Joel.