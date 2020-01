Sony confirma que no asistirá a la E3 2020

Los rumores que apuntaban la supuesta ausencia de Sony Interactive Entertainment del próximo Electronic Entertainment Expo - E3 2020, exactamente igual que sucedió el año pasado, han resultado ser acertados: la compañía ha confirmado oficialmente que no acudirá a la feria más importante de la industria del videojuego.

"Después de una cuidadosa evaluación, SIE ha decidido no participar en el E3 2020. Tenemos un gran respeto por la ESA como organización, pero no creemos que la visión del E3 2020 sea el lugar adecuado para este año", ha comunicado la empresa.

La estrategia de comunicación de Sony para la temporada que acaba de comenzar se centrará en la participación en cientos de eventos a lo largo de todo el mundo para ponerse en contacto con el público. "Tenemos un catálogo fantástico de títulos para PlayStation 4 y con PlayStation 5 realmente nos espera un año de celebraciones con nuestros seguidores", concluye el portavoz de Sony.

No obstante, aunque el gigante japonés se pierda el E3 2020, esto no significa que la feria no reserve sorpresas interesantes, según confirman los propios organizadores. La ESA (Asociación de Software de Entretenimiento) ha publicado un comunicado de prensa después de confirmarse la dolorosa ausencia.

"E3 es un espectáculo de celebración clave para la industria de los videojuegos, amado y seguido por millones de personas en todo el mundo -apuntan-. La edición 2020 será emocionante, un espectáculo con una alta concentración con nuevas experiencias, socios, espacios de exhibición, actividades, eventos y un programa capaz de satisfacer las necesidades de un público cada vez más amplio, que incluye tanto a principiantes como a veteranos del sector. E3 sigue siendo una oportunidad clave para exhibir las marcas y conectarse con seguidores de todo el mundo."

Como se puede comprobar, la organización nunca menciona a Sony directamente, pero el momento de la publicación del comunicado de prensa no es al azar. La Electronic Entertainment Expo 2020 se llevará a cabo en Los Ángeles del 9 al 11 de junio.