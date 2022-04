Star Wars: La Saga Skywalker: reimaginando la serie desde Anakin hasta Kylo Ren

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana se contó una de las historias más emblemáticas y queridas del séptimo arte. Hablamos de Star Wars, o la Guerra de las Galaxias, como se conocía en España en la década de los 80, una producción que comenzó con un Episodio IV que marcó a toda una generación con sus capítulos venideros. De igual forma ocurrió, aunque no sin polémica, con La Amenaza Fantasma, el primer episodio y regreso de la franquicia a la gran pantalla presentando los acontecimientos previos que vieron su final en El Retorno del Jedi. Y, por último, con la aprobación tras la adquisición por parte de Disney de la propiedad intelectual, nació la trilogía actual: El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker.

‘Star Wars’ está más de moda que nunca, y de esto es responsable no sólo la última trilogía, sino también las producciones canónicas de The Mandalorian o El Libro de Boba Fett. Con esto en mente, los chicos de TT Games han decidido volver a las andadas con el objetivo de trasladar toda la saga de Skywalker a los videojuegos utilizando para ello… ladrillos de LEGO. El que se considera el título de LEGO más ambicioso y grande producido hasta la fecha ya está entre nosotros, y promete ser un viaje que divertirá no sólo a los seguidores de George Lucas, sino también a los amantes de la ciencia ficción, el humor y, por supuesto, los más pequeños de la casa.

El Skywalker más simpático del momento

Lo primero que queremos decir al hablar de ‘Star Wars: La Saga Skywalker’ es que éste no es el primer título de LEGO en adaptar las películas. En anteriores generaciones visitamos algunas producciones de forma muy divertida, y, en esencia, contamos con básicamente el mismo estilo de juego. Sin embargo, estamos ante una entrega muy diferentes. El que hoy presentamos es una auténtica declaración de intenciones, ya no sólo en contenido, sino también en el empaque y lo audiovisual.

Nada más y nada menos que los nueve episodios de Star Wars están disponibles para gozo y disfrute del jugador. Al comenzar el videojuego tendremos acceso al primer capítulo de cada trilogía, pudiendo jugar en orden cronológico o en el orden, directamente, que queramos. La estructura es muy similar a la de las películas, y, de hecho, se han respetado tanto las escenas más emblemáticas, como los paisajes, villanos y enfrentamientos más espectaculares entre los Jedi y los Sith.

Las nueve películas dan para multitud de situaciones y propuestas jugables que el estudio no ha querido dejar de lado para hacer de éste el videojuego de LEGO más completo de todos. Así, seguiremos los pasos de Obi Wan Kenobi en su juventud, llegando a conocer al joven Anakin, pasando por su transformación al lado oscuro de la fuerza y llegando, como no, a conocer a Rey y Kylo Ren de las últimas producciones.

Las mecánicas se profundizan y expanden en ‘La Saga Skywalker’. De esta manera, se presenta un videojuego de aventuras en tercera persona donde los saltos, los combates con pistolas y/o sables laser, el uso de la fuerza, los puzles y la diversión se respiran de forma orgánica. Lo mejor de todo es que el estudio ha aprendido del pasado para ofrecer un estilo de juego menos estático, mejorando la cámara de juego y profundizando en los personajes -y sus características- para darle una vuelta de tuerca al asunto. Más personajes -de hecho, todos los relevantes de las películas- y mejores habilidades es lo que encontraremos en este juego.

Contenido y diversión en las nueve películas

Como decíamos, el videojuego ofrece las películas por separado llevándonos a controlar a todos los personajes importantes. Cada uno de ellos, en función de si es Jedi, Ingeniero o Robot, por ejemplo, cuenta con unas mecánicas jugables diferentes, lo que propicia así multitud de diversas situaciones.

TT Games ha respetado y reimaginado las cintas originales dándole ese toque humorístico y emblemático de los figurines de LEGO. Así, aunque tengamos frescas las películas, tanto las mecánicas como el guion se sienten frescos en todo momento. De hecho, el videojuego cuenta con un más que notable doblaje a nuestro idioma, pero al mismo tiempo ofrece la opción de utilizar el idioma Lego para mayor diversión.

Todo esto se representa, en el plano visual, de una forma que, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta en varios momentos. Cada una de las películas nos llevará a planetas completamente diferentes, y la mezcla -y fantástica fusión- entre fotorrealismo y ladrillos de LEGO nos ha hecho un quiebro en el cerebro. Nunca antes se había visto tan bien una producción que pretende ser, en teoría, para los más pequeños. Podemos decir que ‘Star Wars: La Saga Skywalker’ es, ahora sí, para todos los públicos. La música, a su vez, es exactamente la misma que en las películas, así que poco se puede añadir.

A esto se le suma un estupendo modo cooperativo a dos personas, que nos permitirá recorrer todos los niveles de forma más fácil y rápida, así como descubrir todos los secretos y ladrillos ocultos que ofrece la obra. Más de 25 horas nos llevará completar las nueve películas, duración que se multiplica si queremos hacernos con todos los logros y secretos escondidos.

La mejor producción de un videojuego de LEGO

Sabemos que los videojuegos de LEGO llevan bastante tiempo entre nosotros, inspirándose además en multitud de sagas, pero no ha sido hasta este preciso momento en que hemos declarado uno de ellos como auténtico imprescindible, nos gusten o no nos gusten los ladrillos daneses. Lo real es que la compañía ha dado un salto cualitativo en cuanto a producción se refiere, y este nuevo motor gráfico, así como la profundidad añadida le han dado un brillo propio a la fórmula.

Ahora sí, ‘Star Wars: La Saga Skywalker’ se consolida como el mayor título de la marca, con un montón de contenido para divertirse, una reinterpretación más que digna -y divertida- del guion de George Lucas y un verdadero videojuego para disfrutar tanto solos como en compañía de los más pequeños de la casa. ¡Larga vida a Skywalker!