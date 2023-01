‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’, preparado para recibir su cierre de contenido

Square Enix y el desarrollador Team Ninja han publicado materiales inéditos extraídos del paquete de contenido extra “Different Future” para ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’.

A la espera del estreno de la tercera entrega del pase de temporada, parece que las aventuras espacio-temporales de Jack y sus aliados llegan a su fin con una nueva misión adicional dentro de la aventura de acción. Guiados por Moguri, un espíritu del que no se sabe bien de parte de quién está, Jack y el resto recalan en una ciudad de otra realidad espacio-temporal.

Probablemente veremos el final del viaje de Jack Garland, lo que debería traer un final alternativo a la triste historia del protagonista.

Bajo esta premisa, el paquete de contenido nos vuelve a poner en la piel de Jack Garland, en una línea de tiempo alternativa, donde será posible deshacer los planes de los lufenianos.

“Los lufenianos llaman Central a aquel lugar, desde donde observan todas las dimensiones. Sin embargo, un lufeniano instigado por su obsesión con acabar con el misticismo llevó a la ciudad a las ruinas. Jack avanza por ellas para poner fin a toda causalidad”, explica la nota que promociona la expansión.

Time and reality hang in the balance.Will Jack usurp the Emperor, or will he find a new realm to conquer?Find out in Different Future, the final expansion to Stranger of Paradise @FinalFantasy Origin, launching January 27th. pic.twitter.com/WGX1HDol8a